В Кремле призвали не допустить эскалации в ближневосточном регионе
В Кремле призвали не допустить эскалации в ближневосточном регионе
В Кремле призвали не допустить эскалации в ближневосточном регионе
Москва считает необходимым воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации обстановки в ближневосточном регионе, сообщил пресс-секретарь президента...
В Кремле призвали не допустить эскалации в ближневосточном регионе
Песков: нужно воздерживаться от ведущих к эскалации на Ближнем Востоке шагов