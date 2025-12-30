Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали не допустить эскалации в ближневосточном регионе
12:41 30.12.2025
В Кремле призвали не допустить эскалации в ближневосточном регионе
в мире, москва, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Москва, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле призвали не допустить эскалации в ближневосточном регионе

Песков: нужно воздерживаться от ведущих к эскалации на Ближнем Востоке шагов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва считает необходимым воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации обстановки в ближневосточном регионе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если он попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ.
"Нужно воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности в регионе. И мы считаем, что прежде всего нужно вести диалог с Ираном", - ответил Песков на вопрос, как Кремль реагирует на заявление американского лидера.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Россия продолжит контакты со сторонами на Ближнем Востоке, заявил Песков
В миреМоскваРоссияСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
