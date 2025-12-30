Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о попытке Киева подорвать усилия Трампа по урегулированию - РИА Новости, 30.12.2025
12:35 30.12.2025
Песков рассказал о попытке Киева подорвать усилия Трампа по урегулированию
Песков рассказал о попытке Киева подорвать усилия Трампа по урегулированию
Песков рассказал о попытке Киева подорвать усилия Трампа по урегулированию
Террористический акт Киева в виде попытки атаковать резиденцию президента России Владимира Путина направлен и против лидера США Дональда Трампа и его усилий...
Песков рассказал о попытке Киева подорвать усилия Трампа по урегулированию

Песков: атака Киева на резиденцию Путина направлена и против Трампа

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Getty Images / Alex Wong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Террористический акт Киева в виде попытки атаковать резиденцию президента России Владимира Путина направлен и против лидера США Дональда Трампа и его усилий способствовать решению конфликта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному регулированию украинского конфликта, такого сложного конфликта", - сказал Песков журналистам, комментируя попытку Киева атаковать резиденцию Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков предложил позвонить в Киев, чтобы узнать цель атак ВСУ
