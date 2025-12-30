В Кремле не считают, что должны быть улики после атаки на резиденцию Путина

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Кремле не считают, что должны быть некие "улики" после атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу уточнить, могут ли это быть, например, обломки сбитых беспилотников, он добавил: "Что касается обломков, здесь я не могу сказать, естественно, это тема для наших военных".