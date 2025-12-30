Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не считают, что должны быть улики после атаки на резиденцию Путина
12:28 30.12.2025 (обновлено: 13:16 30.12.2025)
В Кремле не считают, что должны быть улики после атаки на резиденцию Путина
В Кремле не считают, что должны быть улики после атаки на резиденцию Путина

Песков не считает, что должны быть улики после атаки на резиденцию Путина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Кремле не считают, что должны быть некие "улики" после атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли вещественные улики нападения на президентскую резиденцию и готова ли Россия их представить.
На просьбу уточнить, могут ли это быть, например, обломки сбитых беспилотников, он добавил: "Что касается обломков, здесь я не могу сказать, естественно, это тема для наших военных".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
