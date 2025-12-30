Рейтинг@Mail.ru
Названы самые просматриваемые видео на канале Кремля на Rutube - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/kreml-2065555444.html
Названы самые просматриваемые видео на канале Кремля на Rutube
Названы самые просматриваемые видео на канале Кремля на Rutube - РИА Новости, 30.12.2025
Названы самые просматриваемые видео на канале Кремля на Rutube
"Итоги года с Владимиром Путиным" и совещание с участием президента России после саммита на Аляске стали самыми просматриваемыми видео на официальном канале... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T05:36:00+03:00
2025-12-30T05:36:00+03:00
политика
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
rutube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990172756_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_2e74357565210741e46d6de4ca2a0eb1.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063326111.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990172756_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_76a4d7855420fba745d97807dfb3bf53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, rutube
Политика, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Rutube
Названы самые просматриваемые видео на канале Кремля на Rutube

РИА Новости: "Итоги года" стало самым популярным видео на канале Кремля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Итоги года с Владимиром Путиным" и совещание с участием президента России после саммита на Аляске стали самыми просматриваемыми видео на официальном канале Кремля "Кремль. Новости" на Rutube, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные видеохостинга.
Запись программы "Итоги года с Владимиром Путиным" стала самым просматриваемым видео на канале Кремля, набрав свыше 235 тысяч просмотров. Вторым по популярности видео стало совещание по итогам российско-американского саммита с участием президента. Запись совещания в Кремле после поездки Путина на Аляску набрала более 46 тысяч просмотров.
Кроме того, в пятерку самых популярных видеозаписей на канале за год вошли запись заседания дискуссионного клуба "Валдай" (более 39 тысяч просмотров), совместная пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после переговоров на Аляске (28,4 тысячи просмотров) и новогоднее обращения главы государства (27,3 тысячи просмотров).
Кремль завел канал на видеохостинге Rutube осенью прошлого года.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин за четыре часа ответил почти на 70 вопросов на "Итогах года"
19 декабря, 16:09
 
ПолитикаАляскаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампRutube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала