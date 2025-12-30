Названы самые просматриваемые видео на канале Кремля на Rutube

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Итоги года с Владимиром Путиным" и совещание с участием президента России после саммита на Аляске стали самыми просматриваемыми видео на официальном канале Кремля "Кремль. Новости" на Rutube, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные видеохостинга.