В Краснодаре два частных дома повреждены при атаке БПЛА - РИА Новости, 30.12.2025
14:04 30.12.2025
В Краснодаре два частных дома повреждены при атаке БПЛА
Два частных дома повреждены в результате атаки БПЛА в садоводческом товариществе "ЗИП" Краснодара, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
2025-12-30T14:04:00+03:00
2025-12-30T14:04:00+03:00
СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Два частных дома повреждены в результате атаки БПЛА в садоводческом товариществе "ЗИП" Краснодара, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Также падения фрагментов БПЛА зафиксировали в садоводческом товариществе "ЗИП". Подтверждено повреждение двух частных домов, в одном из них посекло кровлю. На местах падений фрагментов БПЛА работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
Глава Краснодара Евгений Наумов написал на платформе Max, что одного пострадавшего госпитализировали в результате повреждения частных домов в СНТ "ЗИП". Другого пострадавшего доставили в больницу с осколочным ранением после атаки на ж/д станции "Краснодар Сортировочный".
Во вторник утром на территории Краснодарского края объявляли беспилотную опасность, её действие продлилось больше двух часов, сообщалось в приложении МЧС. Обломки БПЛА упали на ж/д станции "Краснодар Сортировочный", был поврежден участок контактной сети, об этом сообщал оперштаб Кубани.
В Краснодаре при атаке ВСУ пострадали два человека
Происшествия
 
 
