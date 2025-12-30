В Краснодаре два частных дома повреждены при атаке БПЛА

СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Два частных дома повреждены в результате атаки БПЛА в садоводческом товариществе "ЗИП" Краснодара, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Также падения фрагментов БПЛА зафиксировали в садоводческом товариществе "ЗИП". Подтверждено повреждение двух частных домов, в одном из них посекло кровлю. На местах падений фрагментов БПЛА работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.