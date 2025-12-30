https://ria.ru/20251230/krasnodar-2065596598.html
В аэропорту Краснодара задерживаются 20 рейсов
Двадцать рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара на фоне введенных ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 30.12.2025
