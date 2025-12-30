Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Краснодара задерживаются 20 рейсов - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/krasnodar-2065596598.html
В аэропорту Краснодара задерживаются 20 рейсов
В аэропорту Краснодара задерживаются 20 рейсов - РИА Новости, 30.12.2025
В аэропорту Краснодара задерживаются 20 рейсов
Двадцать рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара на фоне введенных ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:21:00+03:00
2025-12-30T11:21:00+03:00
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769258986_296:0:3932:2045_1920x0_80_0_0_386a8a129051fd6b38112e92561300b2.jpg
https://ria.ru/20251228/krasnodar-2065150696.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769258986_751:0:3478:2045_1920x0_80_0_0_fa037bfdec58ce4ce71793465ab7a579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Краснодара задерживаются 20 рейсов

В аэропорту Краснодара из-за ограничений задерживаются 20 рейсов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТранспортировка багажа в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II
Транспортировка багажа в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Транспортировка багажа в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Двадцать рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара на фоне введенных ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Росавиация ранее сообщила, что в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов.
Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 10.50 мск, в аэропорту Краснодара задерживаются 8 рейсов на вылет и 12 на прилет.
Пассажиры в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В аэропорту Краснодара задержали почти 30 рейсов
28 декабря, 11:14
 
КраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала