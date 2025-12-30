Рейтинг@Mail.ru
Глава минприроды высказался о важности регулирования посещения Байкала
15:17 30.12.2025
Глава минприроды высказался о важности регулирования посещения Байкала
Глава минприроды высказался о важности регулирования посещения Байкала - РИА Новости, 30.12.2025
Глава минприроды высказался о важности регулирования посещения Байкала
Общество, Байкал, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды)
Глава минприроды высказался о важности регулирования посещения Байкала

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЛед на Байкале
Лед на Байкале. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Поправки в закон об охране Байкала нужны для того, чтобы регулировать нормальные условия жизни и посещения, если этого не делать, то там всё будет загажено, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
"Надо понимать, что больше 140 тысяч человек живут на Байкале. И если не регулировать нормальные условия жизни, посещения Байкала, то, к сожалению, всё там будет загажено", - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что из-за отсутствия регуляторики с некоторыми случаями застройки на побережье, на противопожарных полосах пришлось разбираться.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Глава Минприроды рассказал о новом законе об охране Байкала
Общество Байкал Россия Александр Козлов (глава Минприроды)
 
 
