Глава минприроды высказался о важности регулирования посещения Байкала
Глава минприроды высказался о важности регулирования посещения Байкала - РИА Новости, 30.12.2025
Глава минприроды высказался о важности регулирования посещения Байкала
Поправки в закон об охране Байкала нужны для того, чтобы регулировать нормальные условия жизни и посещения, если этого не делать, то там всё будет загажено,... РИА Новости, 30.12.2025
байкал
россия
Глава минприроды высказался о важности регулирования посещения Байкала
Козлов: если не регулировать условия посещения Байкала, там все будет загажено