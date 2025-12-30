Глава минприроды высказался о важности регулирования посещения Байкала

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Поправки в закон об охране Байкала нужны для того, чтобы регулировать нормальные условия жизни и посещения, если этого не делать, то там всё будет загажено, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.