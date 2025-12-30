Рейтинг@Mail.ru
Королев открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в Тверской области
Тверская область
Тверская область
 
15:53 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/korolev-2065703523.html
Королев открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в Тверской области
Королев открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в Тверской области - РИА Новости, 30.12.2025
Королев открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев открыл в поселке Селижарово во вторник физкультурно-оздоровительный комплекс,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:53:00+03:00
2025-12-30T15:53:00+03:00
тверская область
торжок
кашин
ссср
александр егоров
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052909550_175:0:2223:1152_1920x0_80_0_0_8be14e6175e0ee9cfad6e101cda59e43.jpg
https://ria.ru/20251216/pamyat-2062401233.html
https://ria.ru/20251215/korolev-2062178220.html
торжок
кашин
ссср
торжок, кашин, ссср, александр егоров, виталий королев
Тверская область, Торжок, Кашин, СССР, Александр Егоров, Виталий Королев
Королев открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в Тверской области

Королев открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Селижарово

Виталий Королев
Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Виталий Королев. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев открыл в поселке Селижарово во вторник физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба областного правительства.
В торжественном мероприятии по этому случаю также приняли участие председатель областного парламента Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Сергей Свитин, спортсмены, тренеры, учащиеся школ Селижаровского округа.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев почтил память освободителей Калинина от фашистов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Королев почтил память освободителей Калинина от фашистов
16 декабря, 15:24
"Сегодня нас объединил по-настоящему радостный повод. В канун Нового года мы открываем современный физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп". Он действительно красивый, светлый, большой. Здесь есть все необходимое для круглогодичных тренировок по командным и индивидуальным видам спорта. Созданы условия для подготовки чемпионов. Уверен, что новый ФОК поможет покорять самые высокие спортивные вершины!" — приводит пресс-служба слова Королева.
Как отметил глава региона, жители Селижаровского округа по праву гордятся богатыми спортивными традициями. И прежде всего, прославленной на всю страну школой гиревого спорта. На церемонии открытия ФОКа присутствовали чемпион СССР по гиревому спорту Александр Егоров и победитель турниров высокого уровня Тимофей Исаенков.
Физкультурно-оздоровительный комплекс оборудован большим спортивным залом, раздевалками с душевыми кабинами, медицинским пунктом и служебными помещениями, созданы комфортные температурные режимы для занятий спортом в любое время года. Модульный спортивный зал передан в оперативное управление муниципальному учреждению дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр физической подготовки".
В ФОКе установлены тренажеры, объект оснащен переносными баскетбольными кольцами, футбольными воротами, волейбольными стойками.
В Тверской области уделяется большое внимание комплексному развитию спортивной инфраструктуры, в том числе при поддержке из федерального бюджета. Так, в этом году установлена "умная" спортивная площадка на стадионе "Авангард" в Торжке, приобретен комплект спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки ГТО в Кашине.
При содействии областного бюджета проведен ремонт здания спортивной школы олимпийского резерва имени Героя России А.В. Тарасова в Торжке, отремонтировано поле для мини-футбола на территории средней школы станции Старица Старицкого округа.
Обустроены поля для мини-футбола на территории Рамешковской средней школы и Средней школы № 43 города Твери, поле с искусственным покрытием в Сандовской средней школе, универсальная спортивная площадка в Средней школе №3 города Ржева.
Приобретены модульная раздевалка для лыжной базы Конаковского округа и комплект оборудования для спортивной площадки в городе Кашине.
Кроме того, была продолжена работа по установке в муниципалитетах школьных стадионов. В 2025 году такие спортивные объекты введены в эксплуатацию в Нелидове и Вышнем Волочке.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев проинспектировал ход восстановительных работ в многоэтажке на улице Оснабрюкская в Твери - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Королев: нужно в короткие сроки завершить ремонт пострадавшего дома
15 декабря, 16:44
 
Тверская область, Торжок, Кашин, СССР, Александр Егоров, Виталий Королев
 
 
