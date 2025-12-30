Умер писатель Анатолий Королёв

"Ушел из жизни Анатолий Королев – один из самых значительных писателей второй половины ХХ века, преподаватель Литературного института, почетный профессор Пермского университета... Его стилистически изощренная проза вызывала и восторг читателей (повесть "Гений местности", 1990), и горячие споры критиков (роман "Голова Гоголя", 1992). Он был бесстрашным исследователем человеческой природы и выпавшего ему времени. В следующем году ему исполнилось бы 80", - говорится в сообщении.