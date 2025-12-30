Умер писатель Анатолий Королёв

ПЕРМЬ, 30 дек - РИА Новости. Скончался российский писатель, автор романов "Голова Гоголя", "Быть Босхом" и "Человек-язык" Анатолий Королёв, сообщает пресс-служба пермского госуниверситета.
"Ушел из жизни Анатолий Королев – один из самых значительных писателей второй половины ХХ века, преподаватель Литературного института, почетный профессор Пермского университета... Его стилистически изощренная проза вызывала и восторг читателей (повесть "Гений местности", 1990), и горячие споры критиков (роман "Голова Гоголя", 1992). Он был бесстрашным исследователем человеческой природы и выпавшего ему времени. В следующем году ему исполнилось бы 80", - говорится в сообщении.
Анатолий Королёв закончил филологический факультет Пермского университета, в семидесятые годы работал корреспондентом в пермской газете "Молодая гвардия", сценаристом документальных фильмов на телевидении. В 1980-м переехал в Москву, окончил Высшие театральные курсы при ГИТИСе, писал радиопьесы. Является автором романов: "Голова Гоголя", "Змея в зеркале", "Человек-язык" (неомифологический эпос о закате советской эпохи), "Эрон", "Стоп, коса!", "Быть Босхом", "Дом близнецов", "Хохот". Его произведения переведены на многие языки мира.