Рейтинг@Mail.ru
Умер писатель Анатолий Королёв - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/korolev-2065696046.html
Умер писатель Анатолий Королёв
Умер писатель Анатолий Королёв - РИА Новости, 30.12.2025
Умер писатель Анатолий Королёв
Скончался российский писатель, автор романов "Голова Гоголя", "Быть Босхом" и "Человек-язык" Анатолий Королёв, сообщает пресс-служба пермского госуниверситета. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:37:00+03:00
2025-12-30T15:37:00+03:00
москва
молодая гвардия
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065694359_0:138:674:517_1920x0_80_0_0_3cebe643bcab52b7dd3679e33972c373.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065694359_0:41:674:547_1920x0_80_0_0_019f1dd031c2e8a2f3b6a5fa96eeb584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, молодая гвардия , гитис
Москва, Молодая гвардия , ГИТИС
Умер писатель Анатолий Королёв

Умер российский писатель Анатолий Королёв

CC BY-SA 4.0 / Evgdurer / Анатолий Королёв
Анатолий Королёв - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Evgdurer /
Анатолий Королёв. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 30 дек - РИА Новости. Скончался российский писатель, автор романов "Голова Гоголя", "Быть Босхом" и "Человек-язык" Анатолий Королёв, сообщает пресс-служба пермского госуниверситета.
"Ушел из жизни Анатолий Королев – один из самых значительных писателей второй половины ХХ века, преподаватель Литературного института, почетный профессор Пермского университета... Его стилистически изощренная проза вызывала и восторг читателей (повесть "Гений местности", 1990), и горячие споры критиков (роман "Голова Гоголя", 1992). Он был бесстрашным исследователем человеческой природы и выпавшего ему времени. В следующем году ему исполнилось бы 80", - говорится в сообщении.
Анатолий Королёв закончил филологический факультет Пермского университета, в семидесятые годы работал корреспондентом в пермской газете "Молодая гвардия", сценаристом документальных фильмов на телевидении. В 1980-м переехал в Москву, окончил Высшие театральные курсы при ГИТИСе, писал радиопьесы. Является автором романов: "Голова Гоголя", "Змея в зеркале", "Человек-язык" (неомифологический эпос о закате советской эпохи), "Эрон", "Стоп, коса!", "Быть Босхом", "Дом близнецов", "Хохот". Его произведения переведены на многие языки мира.
 
МоскваМолодая гвардияГИТИС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала