Саудовская Аравия и ОАЭ продолжат конфликт в виде "прокси", считает эксперт
30.12.2025
Саудовская Аравия и ОАЭ продолжат конфликт в виде "прокси", считает эксперт
Саудовская Аравия и ОАЭ продолжат конфликт в виде "прокси", считает эксперт

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости, Прохор Доренко. Обострение отношений между Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне ситуации в Йемене явно не перерастет в открытую конфронтацию, однако конфликт останется на уровне "прокси", выразил свое мнение в беседе с РИА Новости сотрудник Центра стратегических исследований Саны Мурад Арифи.
Во вторник утром арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по порту Эль-Мукалла на востоке Йемена. Целью, как утверждается, стал военный груз из ОАЭ, предназначавшийся для Южного переходного совета в Йемене (ЮПС), который выступает за отделение. Уже вечером минобороны Эмиратов заявило о выводе с территории страны подразделений, выполнявших задачи по борьбе с террористическим формированиями.
"Ситуация прошедших суток, по сути, свидетельствует о непрямом столкновении между Саудовской Аравией и ОАЭ. Исключаю, что это может перерасти в полноценную конфронтацию между странами, однако конфликт останется на уровне борьбы между их прокси-силами", - сказал он.
Таким образом, проект арабской коалиции, в которой две страны играли ведущую роль в рамках противостояния с йеменским проиранским движением "Ансар Аллах" (хуситами) с 2015 года, окончательно развалился, считает эксперт.
Ранее глава Руководящего президентского совета Рашад аль-Алими ввел чрезвычайное положение на всей подконтрольной совету территории страны на 90 дней, разорвав оборонное соглашение с ОАЭ на фоне военной помощи подразделениям ЮПС, установившим контроль над восточными провинциями в стране.
По словам собеседника агентства, разрыв оборонного соглашения с ОАЭ наряду с призывом вывести подразделения с территории Йемена фактически лишил Абу-Даби оснований для законного присутствия в стране.
При этом Руководящий совет, состоящий из главы и семи его заместителей окончательно раскололся на два блока: четверо представителей открыто выразили поддержку ОАЭ, в то время как другие остались в саудовском блоке.
Так, четыре члена совета, среди которых глава ЮПС Айдарус Аз-Зубейди, выступили против заявлений лидера аль-Алими. По их словам, подобные решения должны приниматься единогласно или большинством голосов.
Ранее Саудовская Аравия призвала ЮПС, который в начале декабря установил контроль над провинциями Хадрамаут и Махра на востоке Йемена, прекратить эскалацию и вывести войска из этих районов. Эр-Рияд потребовал передать военные объекты силам "Щит родины", которые напрямую подчиняются Рашаду аль-Алими.
