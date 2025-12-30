https://ria.ru/20251230/kompanii-2065655238.html
Логисты рассказали о необычных новогодних доставках россиянам
Логисты рассказали о необычных новогодних доставках россиянам - РИА Новости, 30.12.2025
Логисты рассказали о необычных новогодних доставках россиянам
Россияне в преддверии новогодних праздников заказывают подарки своим близким, и среди необычных доставок, которые осуществили российские логистические компании, РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:02:00+03:00
2025-12-30T14:02:00+03:00
2025-12-30T14:02:00+03:00
гарри поттер
сдэк
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063615222_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2144c556f3bda3c11baee3c6ff230bca.jpg
https://ria.ru/20251221/podarki-2063613830.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063615222_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6576d30aa4ce27ba9b67d27a01eb62c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гарри поттер, сдэк, новый год, общество
Гарри Поттер, СДЭК, Новый год, Общество
Логисты рассказали о необычных новогодних доставках россиянам
Логисты рассказали о самых необычных новогодних доставках
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Россияне в преддверии новогодних праздников заказывают подарки своим близким, и среди необычных доставок, которые осуществили российские логистические компании, выделяются фигура лошади в полный рост и партия дизайнерских статуэток в виде "больной" шахматной фигуры коня, следует
из данных, которые предоставили компании РИА Новости.
"В преддверии праздников фантазия клиентов традиционно выходит за рамки стандартных подарков. В этом году компания перевозила партию дизайнерских статуэток в виде "больной" шахматной фигуры коня, заказанных в качестве новогодних подарков для партнёров одной из компаний. Хрупкие изделия требовали особой упаковки и аккуратной доставки, чтобы каждый подарок дошёл до адресата в идеальном состоянии", - рассказали РИА Новости в ГК "ЕТЕ".
В компании СДЭК
отметили такие доставки, как перевозка елочных игрушек с героями мультфильма "Шрек", елок со встроенной подсветкой, адвент-календаря Lego по мотивам "Гарри Поттера
", электрического самовара и фигуры лошади в полный рост.
Директор по продажам федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Юрий Коробейников же отметил, что в плане перевозок новогодних товаров у компании все стандартно: ёлки, игрушки, украшения для дома.