Логисты рассказали о необычных новогодних доставках россиянам

"В преддверии праздников фантазия клиентов традиционно выходит за рамки стандартных подарков. В этом году компания перевозила партию дизайнерских статуэток в виде "больной" шахматной фигуры коня, заказанных в качестве новогодних подарков для партнёров одной из компаний. Хрупкие изделия требовали особой упаковки и аккуратной доставки, чтобы каждый подарок дошёл до адресата в идеальном состоянии", - рассказали РИА Новости в ГК "ЕТЕ".