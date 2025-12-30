Рейтинг@Mail.ru
Логисты рассказали о необычных новогодних доставках россиянам
14:02 30.12.2025
Логисты рассказали о необычных новогодних доставках россиянам
Россияне в преддверии новогодних праздников заказывают подарки своим близким, и среди необычных доставок, которые осуществили российские логистические компании,
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников заказывают подарки своим близким, и среди необычных доставок, которые осуществили российские логистические компании, выделяются фигура лошади в полный рост и партия дизайнерских статуэток в виде "больной" шахматной фигуры коня, следует из данных, которые предоставили компании РИА Новости.
"В преддверии праздников фантазия клиентов традиционно выходит за рамки стандартных подарков. В этом году компания перевозила партию дизайнерских статуэток в виде "больной" шахматной фигуры коня, заказанных в качестве новогодних подарков для партнёров одной из компаний. Хрупкие изделия требовали особой упаковки и аккуратной доставки, чтобы каждый подарок дошёл до адресата в идеальном состоянии", - рассказали РИА Новости в ГК "ЕТЕ".
В компании СДЭК отметили такие доставки, как перевозка елочных игрушек с героями мультфильма "Шрек", елок со встроенной подсветкой, адвент-календаря Lego по мотивам "Гарри Поттера", электрического самовара и фигуры лошади в полный рост.
Директор по продажам федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Юрий Коробейников же отметил, что в плане перевозок новогодних товаров у компании все стандартно: ёлки, игрушки, украшения для дома.
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год
21 декабря, 10:03
 
