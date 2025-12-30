Калининградский янтарный комбинат выпустил уникальные елочные игрушки

Отмечается, что елочные игрушки выпущены ограниченной серией – всего 50 наборов, в каждом из которых по три разные фигурки. В первом комплекте – Дед Мороз, Снегурочка и ель, во втором – Щелкунчик, Балерина и Мышиный король, в третьем – Санта-Клаус, Снеговик и шишка. Высота игрушек составляет от трех до семи сантиметров, а вес – от 10 до 20 граммов.