Калининградский янтарный комбинат выпустил уникальные елочные игрушки
КАЛИНИНГРАД, 30 дек – РИА Новости.
Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" выпустил эксклюзивные наборы елочных игрушек в виде сказочных персонажей, они все созданы вручную, сообщает
пресс-служба предприятия.
"Янтарный комбинат (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации "Ростех
") изготовил уникальные подарочные наборы к Новому году в виде сказочных персонажей. Дед Мороз, Щелкунчик, Снеговик и другие герои вырезаны мастером вручную из солнечного камня. Создание каждой игрушки потребовало не менее восьми часов кропотливой работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что елочные игрушки выпущены ограниченной серией – всего 50 наборов, в каждом из которых по три разные фигурки. В первом комплекте – Дед Мороз, Снегурочка и ель, во втором – Щелкунчик, Балерина и Мышиный король, в третьем – Санта-Клаус, Снеговик и шишка. Высота игрушек составляет от трех до семи сантиметров, а вес – от 10 до 20 граммов.
"Фигурки героев для елочных игрушек являются примером одной из классических технологий ювелирного искусства — художественной резьбы по янтарю. Мастер использует уникальный цвет, прозрачность и теплоту камня для создания детализированных и реалистичных произведений", - добавили в пресс-службе.
АО "Калининградский янтарный комбинат
" – единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области
, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина
, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех".