Калининградский янтарный комбинат выпустил уникальные елочные игрушки - РИА Новости, 30.12.2025
10:41 30.12.2025
Калининградский янтарный комбинат выпустил уникальные елочные игрушки
Калининградский янтарный комбинат выпустил уникальные елочные игрушки
Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" выпустил эксклюзивные наборы елочных игрушек в виде сказочных персонажей, они все созданы вручную, сообщает... РИА Новости, 30.12.2025
калининградская область
россия
ростех
калининградский янтарный комбинат
калининградская область
россия
Новости
ru-RU
калининградская область, россия, ростех, калининградский янтарный комбинат
Калининградская область, Россия, Ростех, Калининградский янтарный комбинат
Калининградский янтарный комбинат выпустил уникальные елочные игрушки

В Калининграде изготовили елочные украшения в виде персонажей сказок из янтаря

КАЛИНИНГРАД, 30 дек – РИА Новости. Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" выпустил эксклюзивные наборы елочных игрушек в виде сказочных персонажей, они все созданы вручную, сообщает пресс-служба предприятия.
"Янтарный комбинат (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации "Ростех") изготовил уникальные подарочные наборы к Новому году в виде сказочных персонажей. Дед Мороз, Щелкунчик, Снеговик и другие герои вырезаны мастером вручную из солнечного камня. Создание каждой игрушки потребовало не менее восьми часов кропотливой работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что елочные игрушки выпущены ограниченной серией – всего 50 наборов, в каждом из которых по три разные фигурки. В первом комплекте – Дед Мороз, Снегурочка и ель, во втором – Щелкунчик, Балерина и Мышиный король, в третьем – Санта-Клаус, Снеговик и шишка. Высота игрушек составляет от трех до семи сантиметров, а вес – от 10 до 20 граммов.
"Фигурки героев для елочных игрушек являются примером одной из классических технологий ювелирного искусства — художественной резьбы по янтарю. Мастер использует уникальный цвет, прозрачность и теплоту камня для создания детализированных и реалистичных произведений", - добавили в пресс-службе.
АО "Калининградский янтарный комбинат" – единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех".
24 ноября, 10:48
 
Калининградская областьРоссияРостехКалининградский янтарный комбинат
 
 
Заголовок открываемого материала