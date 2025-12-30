https://ria.ru/20251230/komanda-2065572186.html
Профессиональную футбольную команду создадут в Смоленской области
Профессиональную футбольную команду создадут в Смоленской области - РИА Новости, 30.12.2025
Профессиональную футбольную команду создадут в Смоленской области
Соглашение о создании профессиональной футбольной команды в регионе подписали Смоленский государственный университет спорта, Центр развития спорта Смоленской... РИА Новости, 30.12.2025
Профессиональную футбольную команду создадут в Смоленской области
Договор о создании профессиональной футбольной команды заключили на Смоленщине
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Соглашение о создании профессиональной футбольной команды в регионе подписали Смоленский государственный университет спорта, Центр развития спорта Смоленской области и Региональная федерация футбола, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Он добавил, что было многое сделано для возрождения профессионального футбола в регионе. Значимым событием стало возвращение стадиона "Спартак" в областную собственность. Объект будет восстановлен и станет современной базой для тренировок, соревнований и домашних матчей.
"Мы выстраиваем вертикаль подготовки спортсменов: от детских секций до профессиональной сборной, и результат есть. Так, в сентябре футболисты команды "Университет спорта" завоевали Кубок Союза Федераций футбола "Центр". Игроки этой сборной войдут в новую профессиональную команду. Ее формирование начнется в 2026 году", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
