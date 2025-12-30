Виталий Королев вручил ключи от новой квартиры семье из аварийного жилья

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев в поселке Селище Селижаровского округа вручил ключи от жилья на улице Лесная, построенного по программе переселения из аварийного фонда, многодетной семье Игнатьевых, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня хороший повод – мы передали ключи многодетной семье по программе переселения из аварийного жилья в новые дома. Под Новый год они переехали в замечательную трехкомнатную квартиру. До конца года все квартиры, расположенные здесь, должны быть переданы жителям. Даю главе муниципалитета такое поручение, чтобы к Новому году люди могли начать обустраиваться в квартирах", – цитирует пресс-служба Королева.

Всего в Селижаровском округе по программе новые благоустроенные квартиры получают более 120 семей – свыше 230 человек. Для этих целей в муниципалитете построено два четырехэтажных дома. Квартиры сданы с ремонтом: выполнена внутренняя отделка помещений, установлены газовые котлы. Благоустроена придомовая территория – оборудованы парковочные места, установлены детский игровой комплекс, спортивная площадка.

"У нас было печное отопление, вода приносная. А здесь есть все удобства. Это приятный, хороший подарок на Новый год", – поделилась Юлия Игнатьева при общении с Королевым.

Она добавила, что с переездом начнется другая жизнь. Важно, что рядом расположены школа и детский сад.

Игнатьева воспитывает пятерых детей: Изабеллу, Амалию, Виолетту, Милану и Святослава. Скоро семья станет больше – многодетная мама ожидает еще одного малыша.

Руководитель области поздравил большую семью с наступающими праздниками и передал подарки от регионального правительства.