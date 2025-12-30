Рейтинг@Mail.ru
Виталий Королев вручил ключи от новой квартиры семье из аварийного жилья - РИА Новости, 30.12.2025
Тверская область
 
16:06 30.12.2025
Виталий Королев вручил ключи от новой квартиры семье из аварийного жилья
Виталий Королев вручил ключи от новой квартиры семье из аварийного жилья
Виталий Королев вручил ключи от новой квартиры семье из аварийного жилья

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев в поселке Селище Селижаровского округа вручил ключи от жилья на улице Лесная, построенного по программе переселения из аварийного фонда, многодетной семье Игнатьевых, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня хороший повод – мы передали ключи многодетной семье по программе переселения из аварийного жилья в новые дома. Под Новый год они переехали в замечательную трехкомнатную квартиру. До конца года все квартиры, расположенные здесь, должны быть переданы жителям. Даю главе муниципалитета такое поручение, чтобы к Новому году люди могли начать обустраиваться в квартирах", – цитирует пресс-служба Королева.
Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Королев открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в Тверской области
15:53
Всего в Селижаровском округе по программе новые благоустроенные квартиры получают более 120 семей – свыше 230 человек. Для этих целей в муниципалитете построено два четырехэтажных дома. Квартиры сданы с ремонтом: выполнена внутренняя отделка помещений, установлены газовые котлы. Благоустроена придомовая территория – оборудованы парковочные места, установлены детский игровой комплекс, спортивная площадка.
"У нас было печное отопление, вода приносная. А здесь есть все удобства. Это приятный, хороший подарок на Новый год", – поделилась Юлия Игнатьева при общении с Королевым.
Она добавила, что с переездом начнется другая жизнь. Важно, что рядом расположены школа и детский сад.
Игнатьева воспитывает пятерых детей: Изабеллу, Амалию, Виолетту, Милану и Святослава. Скоро семья станет больше – многодетная мама ожидает еще одного малыша.
Руководитель области поздравил большую семью с наступающими праздниками и передал подарки от регионального правительства.
В целом адресной программой Тверской области по переселению граждан из аварийного фонда на 2019-2025 годы предусмотрено расселение 5 142 человек из 2 304 помещений в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Работа ведется по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев проинспектировал ход восстановительных работ в многоэтажке на улице Оснабрюкская в Твери - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Королев: нужно в короткие сроки завершить ремонт пострадавшего дома
15 декабря, 16:44
 
Тверская областьЛеснойВиталий КоролевЖилье
 
 
