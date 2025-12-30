МИД КНР назвал диалог единственным способом урегулировать украинский кризис

ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом урегулирования украинского кризиса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на просьбу РИА Новости прокомментировать украинскую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.