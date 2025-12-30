Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР назвал диалог единственным способом урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 30.12.2025 (обновлено: 10:36 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/kitay-2065582130.html
МИД КНР назвал диалог единственным способом урегулировать украинский кризис
МИД КНР назвал диалог единственным способом урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 30.12.2025
МИД КНР назвал диалог единственным способом урегулировать украинский кризис
Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом урегулирования украинского кризиса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:26:00+03:00
2025-12-30T10:36:00+03:00
в мире
мид кнр
россия
новгородская область
сша
сергей лавров
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_1a169ff465f050d24c722848ea821506.jpg
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065549562.html
россия
новгородская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_04ef075041749ffeeb0a560c41004479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мид кнр, россия, новгородская область, сша, сергей лавров, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, МИД КНР, Россия, Новгородская область, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
МИД КНР назвал диалог единственным способом урегулировать украинский кризис

МИД Китая назвал диалог единственным способом урегулировать украинский кризис

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкXX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом урегулирования украинского кризиса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на просьбу РИА Новости прокомментировать украинскую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.
"Диалог и переговоры — единственный жизнеспособный способ урегулирования украинского кризиса", - заявил дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
03:43
 
В миреМИД КНРРоссияНовгородская областьСШАСергей ЛавровВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала