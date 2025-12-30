Рейтинг@Mail.ru
10:24 30.12.2025 (обновлено: 10:34 30.12.2025)
МИД Китая призвал стороны украинского конфликта не допускать эскалации
МИД Китая призвал стороны украинского конфликта не допускать эскалации
© AP Photo / Gonzalo FuentesФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Флаг КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Пекин призывает все стороны не допускать эскалации и провокаций, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на просьбу РИА Новости прокомментировать украинскую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.
"Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов: не допускать распространения конфликта, избегать эскалации военных действий и воздерживаться от провокаций, чтобы поспобствовать деэскалации ситуации и создать условия для политического урегулирования кризиса", - заявил Линь Цзянь.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
