МИД Китая призвал стороны украинского конфликта не допускать эскалации

ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Пекин призывает все стороны не допускать эскалации и провокаций, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на просьбу РИА Новости прокомментировать украинскую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

"Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов: не допускать распространения конфликта, избегать эскалации военных действий и воздерживаться от провокаций, чтобы поспобствовать деэскалации ситуации и создать условия для политического урегулирования кризиса", - заявил Линь Цзянь.