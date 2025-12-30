Глава МИД Китая рассказал об отношениях с США

ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Отношения Китая и США в 2025 году пережили взлеты и падения, но в целом достигли стабильности, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.

"За прошедший год отношения Китая США пережили взлеты и падения, но в целом достигли стабильности", – заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году.

По его словам, это отвечает общим интересам народов обеих стран, а также ожиданиям международного сообщества.