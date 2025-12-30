https://ria.ru/20251230/kitay-2065556124.html
Глава МИД Китая рассказал об отношениях с США
Глава МИД Китая рассказал об отношениях с США - РИА Новости, 30.12.2025
Глава МИД Китая рассказал об отношениях с США
Отношения Китая и США в 2025 году пережили взлеты и падения, но в целом достигли стабильности, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T05:43:00+03:00
2025-12-30T05:43:00+03:00
2025-12-30T05:43:00+03:00
в мире
китай
сша
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bda9395f73ef3d32fa4519496ea0de32.jpg
https://ria.ru/20251230/kitay-2065554848.html
https://ria.ru/20251225/kitaj-2064534244.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_325eb4aec31d7e210791d63b19a931fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Ван И (политик)
Глава МИД Китая рассказал об отношениях с США
Ван И: отношения Китая и США в 2025 году пережили взлеты и падения
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Отношения Китая и США в 2025 году пережили взлеты и падения, но в целом достигли стабильности, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"За прошедший год отношения Китая
и США
пережили взлеты и падения, но в целом достигли стабильности", – заявил Ван И
на конференции, посвященной международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году.
По его словам, это отвечает общим интересам народов обеих стран, а также ожиданиям международного сообщества.
"Мы будем формировать новую парадигму позитивного взаимодействия между Китаем и США на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений на основе решительной защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития", - подчеркнул Ван И.