Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Китая рассказал об отношениях с США - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/kitay-2065556124.html
Глава МИД Китая рассказал об отношениях с США
Глава МИД Китая рассказал об отношениях с США - РИА Новости, 30.12.2025
Глава МИД Китая рассказал об отношениях с США
Отношения Китая и США в 2025 году пережили взлеты и падения, но в целом достигли стабильности, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T05:43:00+03:00
2025-12-30T05:43:00+03:00
в мире
китай
сша
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bda9395f73ef3d32fa4519496ea0de32.jpg
https://ria.ru/20251230/kitay-2065554848.html
https://ria.ru/20251225/kitaj-2064534244.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_325eb4aec31d7e210791d63b19a931fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Ван И (политик)
Глава МИД Китая рассказал об отношениях с США

Ван И: отношения Китая и США в 2025 году пережили взлеты и падения

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Отношения Китая и США в 2025 году пережили взлеты и падения, но в целом достигли стабильности, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"За прошедший год отношения Китая и США пережили взлеты и падения, но в целом достигли стабильности", – заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Отношения России и Китая в 2025 году стали более прочными, заявил Ван И
05:29
По его словам, это отвечает общим интересам народов обеих стран, а также ожиданиям международного сообщества.
"Мы будем формировать новую парадигму позитивного взаимодействия между Китаем и США на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений на основе решительной защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития", - подчеркнул Ван И.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Китай надеется на справедливую деловую среду для своих компаний в США
25 декабря, 11:04
 
В миреКитайСШАВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала