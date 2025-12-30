https://ria.ru/20251230/kitay-2065554848.html
Отношения России и Китая в 2025 году стали более прочными, заявил Ван И
Отношения России и Китая в 2025 году стали более прочными и устойчивыми, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 30.12.2025
