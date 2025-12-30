Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Китая в 2025 году стали более прочными, заявил Ван И - РИА Новости, 30.12.2025
05:29 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/kitay-2065554848.html
Отношения России и Китая в 2025 году стали более прочными, заявил Ван И
Отношения России и Китая в 2025 году стали более прочными, заявил Ван И - РИА Новости, 30.12.2025
Отношения России и Китая в 2025 году стали более прочными, заявил Ван И
Отношения России и Китая в 2025 году стали более прочными и устойчивыми, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T05:29:00+03:00
2025-12-30T05:29:00+03:00
в мире
китай
россия
ван и (политик)
китай
россия
в мире, китай, россия, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик)
Отношения России и Китая в 2025 году стали более прочными, заявил Ван И

Ван И: отношения России и Китая стали более прочными и устойчивыми

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Отношения России и Китая в 2025 году стали более прочными и устойчивыми, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Китайско-российские отношения стали более устойчивыми и прочными, поддерживая высокий уровень стабильности", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году.
Он отметил, что взаимные визиты лидеров двух стран в этом историческом году выделяют российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, характеризующиеся взаимным доверием и взаимной поддержкой.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Китаем
19 декабря, 14:24
 
