Китай надеется на достижение мира на Украине, заявил Ван И
04:52 30.12.2025
Китай надеется на достижение мира на Украине, заявил Ван И
в мире
китай
украина
европа
ван и (политик)
мирный план сша по украине
2025
в мире, китай, украина, европа, ван и (политик), мирный план сша по украине
В мире, Китай, Украина, Европа, Ван И (политик), Мирный план США по Украине
Министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое позволит устранить коренные причины конфликта и добиться мира в Европе, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Несмотря на то, что путь (к миру на Украине – ред.) по-прежнему остается тернистым и сложным, Китай готов продолжать играть конструктивную роль и надеется на достижение всеобъемлющего, прочного и имеющего обязывающую силу мирного соглашения, которое позволит устранить коренные причины конфликта и противоречий, а также добиться устойчивого мира и стабильности в Европе", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Китай имеет последовательную позицию по Украине, заявил МИД КНР
17 декабря, 10:46
 
