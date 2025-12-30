Рейтинг@Mail.ru
07:15 30.12.2025
Китай намерен противодействовать санкциям, заявил Ван И
Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям и вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 30.12.2025
Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям и вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"С непоколебимой решимостью мы будем постоянно наращивать и совершенствовать наши возможности по противодействию санкциям, вмешательству и экстерриториальной юрисдикции, обеспечивая более надежный механизм для эффективной защиты интересов государства и народа", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году.
Он добавил, что Китай продолжит отстаивать свою принципиальную позицию, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также пресекать любые попытки раскола страны.
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню
26 декабря, 12:10
 
