Китай намерен противодействовать санкциям, заявил Ван И

ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям и вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"С непоколебимой решимостью мы будем постоянно наращивать и совершенствовать наши возможности по противодействию санкциям, вмешательству и экстерриториальной юрисдикции, обеспечивая более надежный механизм для эффективной защиты интересов государства и народа", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году.
Он добавил, что Китай продолжит отстаивать свою принципиальную позицию, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также пресекать любые попытки раскола страны.
Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню
26 декабря, 12:10