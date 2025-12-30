https://ria.ru/20251230/kitaj-2065555602.html
Китай продолжит укреплять отношения с Россией, заявил Ван И
Китай продолжит укреплять отношения с Россией, заявил Ван И - РИА Новости, 30.12.2025
Китай продолжит укреплять отношения с Россией, заявил Ван И
Китай продолжит укреплять отношения с РФ, основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T05:37:00+03:00
2025-12-30T05:37:00+03:00
2025-12-30T05:37:00+03:00
в мире
китай
россия
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051598837_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_903d2b7804155534ef04767d0fcc4b82.jpg
https://ria.ru/20251230/kitay-2065554848.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051598837_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0589b3303edc33eb3ee59d5ba589fed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик)
Китай продолжит укреплять отношения с Россией, заявил Ван И
Ван И: Китай продолжит укреплять отношения с Россией