Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня

ПЕКИН, 30 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Китая во вторник начали масштабные учения вокруг Тайваня маневрами для проверки возможностей комплексной блокады и установления контроля, сообщает Восточная зона боевого командования НОАК.

"Восточная зона боевого командования НОАК задействовала эсминцы, фрегаты, истребители и бомбардировщики для проведения учений в акватории к югу и северу от острова Тайвань", - сообщается в заявлении в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в соцсети WeChat

Отмечается, что задействованные войска отрабатывают такие задачи, как идентификация и проверка, предупреждение и вытеснение, имитация ударов, нанесение ударов по морским целям, а также противовоздушная и противолодочная оборона.

"Учения проверяют возможности координации действий на море и в воздухе, а также комплексной блокады и установления контроля", - указано в заявлении.

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая во вторник проводит масштабные военные учения в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня с участием ВМС, ВВС, сухопутных и ракетных войск.

Учения проходят с 8.00 до 18.00 (3.00 – 13.00 мск - ред.) в пяти районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань.

Китай в последние годы регулярно провидит подобные учения вокруг Тайваня, первые состоялись в 2022 году на фоне обострения ситуации в регионе в связи с визитом на остров Нэнси Пелоси , занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США

После этого Китай неоднократно проводил учения вокруг острова с участием разных видов войск, в том числе учения "Совместный меч — 2024" в мае и октябре 2024 года, заявляя, что эти действия абсолютно законны, необходимы и разумны. Тайвань ежегодно также проводит регулярные учения, при этом укрепляя контакты с США и продолжая закупать у них оружие для укрепления обороноспособности и "защиты демократии". Руководство КНР регулярно напоминает, что Пекин стремится к мирному воссоединению, но не откажется от применения силы против сепаратистов, если это будет необходимо.