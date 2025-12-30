https://ria.ru/20251230/kitaj-2065550290.html
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня
Вооруженные силы Китая во вторник начали масштабные учения вокруг Тайваня маневрами для проверки возможностей комплексной блокады и установления контроля,... РИА Новости, 30.12.2025
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня
ПЕКИН, 30 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Китая во вторник начали масштабные учения вокруг Тайваня маневрами для проверки возможностей комплексной блокады и установления контроля, сообщает Восточная зона боевого командования НОАК.
"Восточная зона боевого командования НОАК
задействовала эсминцы, фрегаты, истребители и бомбардировщики для проведения учений в акватории к югу и северу от острова Тайвань", - сообщается в заявлении в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в соцсети WeChat
.
Отмечается, что задействованные войска отрабатывают такие задачи, как идентификация и проверка, предупреждение и вытеснение, имитация ударов, нанесение ударов по морским целям, а также противовоздушная и противолодочная оборона.
"Учения проверяют возможности координации действий на море и в воздухе, а также комплексной блокады и установления контроля", - указано в заявлении.
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая
во вторник проводит масштабные военные учения в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня
с участием ВМС, ВВС, сухопутных и ракетных войск.
Учения проходят с 8.00 до 18.00 (3.00 – 13.00 мск - ред.) в пяти районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань.
Китай в последние годы регулярно провидит подобные учения вокруг Тайваня, первые состоялись в 2022 году на фоне обострения ситуации в регионе в связи с визитом на остров Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США
.
После этого Китай неоднократно проводил учения вокруг острова с участием разных видов войск, в том числе учения "Совместный меч — 2024" в мае и октябре 2024 года, заявляя, что эти действия абсолютно законны, необходимы и разумны. Тайвань ежегодно также проводит регулярные учения, при этом укрепляя контакты с США и продолжая закупать у них оружие для укрепления обороноспособности и "защиты демократии". Руководство КНР регулярно напоминает, что Пекин
стремится к мирному воссоединению, но не откажется от применения силы против сепаратистов, если это будет необходимо.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.