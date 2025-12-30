Рейтинг@Mail.ru
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/kitaj-2065550290.html
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня - РИА Новости, 30.12.2025
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня
Вооруженные силы Китая во вторник начали масштабные учения вокруг Тайваня маневрами для проверки возможностей комплексной блокады и установления контроля,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T03:51:00+03:00
2025-12-30T03:51:00+03:00
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813920204_0:67:1826:1094_1920x0_80_0_0_eeb55e583bd2510c7eff4eb8bc3db781.jpg
https://ria.ru/20251230/tramp-2065539023.html
https://ria.ru/20251229/tajvan-2065274861.html
https://ria.ru/20251229/kitay-2065272342.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813920204_236:0:1695:1094_1920x0_80_0_0_7f2d44cac873e30e2ea218e8dc246753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня

Армия Китая начала учения вокруг Тайваня маневрами по отработке блокады острова

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКорабли ВМС народно-освободительной армии Китая
Корабли ВМС народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Корабли ВМС народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 30 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Китая во вторник начали масштабные учения вокруг Тайваня маневрами для проверки возможностей комплексной блокады и установления контроля, сообщает Восточная зона боевого командования НОАК.
"Восточная зона боевого командования НОАК задействовала эсминцы, фрегаты, истребители и бомбардировщики для проведения учений в акватории к югу и северу от острова Тайвань", - сообщается в заявлении в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в соцсети WeChat.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трампа не тревожат учения Китая вокруг Тайваня
01:15
Отмечается, что задействованные войска отрабатывают такие задачи, как идентификация и проверка, предупреждение и вытеснение, имитация ударов, нанесение ударов по морским целям, а также противовоздушная и противолодочная оборона.
"Учения проверяют возможности координации действий на море и в воздухе, а также комплексной блокады и установления контроля", - указано в заявлении.
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая во вторник проводит масштабные военные учения в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня с участием ВМС, ВВС, сухопутных и ракетных войск.
Учения проходят с 8.00 до 18.00 (3.00 – 13.00 мск - ред.) в пяти районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань.
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Минобороны Тайваня осудило учения армии Китая вокруг острова
Вчера, 05:40
Китай в последние годы регулярно провидит подобные учения вокруг Тайваня, первые состоялись в 2022 году на фоне обострения ситуации в регионе в связи с визитом на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США.
После этого Китай неоднократно проводил учения вокруг острова с участием разных видов войск, в том числе учения "Совместный меч — 2024" в мае и октябре 2024 года, заявляя, что эти действия абсолютно законны, необходимы и разумны. Тайвань ежегодно также проводит регулярные учения, при этом укрепляя контакты с США и продолжая закупать у них оружие для укрепления обороноспособности и "защиты демократии". Руководство КНР регулярно напоминает, что Пекин стремится к мирному воссоединению, но не откажется от применения силы против сепаратистов, если это будет необходимо.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Корабли КНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
НОАК назвала учения вокруг Тайваня серьезным предупреждением сепаратистам
Вчера, 05:01
 
В миреКитайТайваньСШАНэнси ПелосиНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала