Полузащитник ЦСКА Кисляк иронично сравнил себя с Месси

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк в своем Telegram-канале иронично сравнил себя с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси, опубликовав фотографию, где его сдерживают дети из клубной академии во время выставочного матча.