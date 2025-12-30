Рейтинг@Mail.ru
Полузащитник ЦСКА Кисляк иронично сравнил себя с Месси - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
Футбол
 
23:04 30.12.2025
Полузащитник ЦСКА Кисляк иронично сравнил себя с Месси
Полузащитник ЦСКА Кисляк иронично сравнил себя с Месси
россия, дед мороз, матвей кисляк, лионель месси, данил круговой, пфк цска, барселона, ливерпуль, лига чемпионов уефа, суперкубок россии по футболу
Футбол, Россия, Дед Мороз, Матвей Кисляк, Лионель Месси, Данил Круговой, ПФК ЦСКА, Барселона, Ливерпуль, Лига чемпионов УЕФА, Суперкубок России по футболу
© Соцсети ПФК ЦСКАМатвей Кисляк
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Соцсети ПФК ЦСКА
Матвей Кисляк. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк в своем Telegram-канале иронично сравнил себя с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси, опубликовав фотографию, где его сдерживают дети из клубной академии во время выставочного матча.
В понедельник ЦСКА на домашнем поле провел матч, в рамках которого игроки команд армейцев Кисляк, Данил Круговой, Владислав Тороп, Егор Бесаев, Николай Баровский и Дарья Яковлева вместе со стендап-комиком Филиппом Ворониным в костюмах Деда Мороза сыграли против 170 детей из клубной академии.
Кисляк опубликовал коллаж. На одной фотографии его опекают десятки детей, на другой показан кадр полуфинала Лиги чемпионов сезона-2018/19 между "Барселоной" и "Ливерпулем", где пятеро футболистов английской команды окружили аргентинца, продвигающегося с мячом.
"Пятеро против одного? Пффф, меня опекали двадцать пять", - написал Кисляк.
Кисляку 20 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА и выступает за взрослую команду с января 2024 года. Вместе с армейцами он выиграл Кубок и Суперкубок России. В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей за клуб и забил пять голов.
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Кисляка признали лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года
4 декабря, 16:26
 
Футбол Россия Дед Мороз Матвей Кисляк Лионель Месси Данил Круговой ПФК ЦСКА Барселона Ливерпуль Лига чемпионов 2025-2026 Суперкубок России по футболу
 
