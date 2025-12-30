Рейтинг@Mail.ru
Кишинев не ведет с Россией никакого диалога по Приднестровью, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/kishinev-2065536600.html
Кишинев не ведет с Россией никакого диалога по Приднестровью, заявили в МИД
Кишинев не ведет с Россией никакого диалога по Приднестровью, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2025
Кишинев не ведет с Россией никакого диалога по Приднестровью, заявили в МИД
Кишинев не ведет с РФ никакого диалога по Приднестровью, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T00:51:00+03:00
2025-12-30T00:51:00+03:00
в мире
россия
кишинев
молдавия
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251230/galuzin-2065534412.html
россия
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кишинев, молдавия, михаил галузин
В мире, Россия, Кишинев, Молдавия, Михаил Галузин
Кишинев не ведет с Россией никакого диалога по Приднестровью, заявили в МИД

Замглавы МИД Галузин: Кишинев не ведет диалог с Россией по Приднестровью

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кишинев не ведет с РФ никакого диалога по Приднестровью, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«
"Кишинев с нами вообще никакого диалога не ведет. Он демонтирует отношения с нашей страной, как мне представляется, в ущерб собственным интересам и уж точно в ущерб интересам населения Молдавии", - сказал он в интервью "Известиям", говоря о диалоге Молдавии с Россией о реинтеграции Приднестровья.
По словам Галузина, да определенного момента велись дискуссии в рамках механизма "5+2" в соответствии с соглашением 1992 года.
"Сейчас таких дискуссий нет. Сейчас этот механизм, хотя мы считаем, что он может и далее играть позитивную роль в плане поиска путей урегулировании приднестровской проблемы, находится в замороженном состоянии. Как я сказал, Россию пытаются вытеснить из процесса приднестровского регулирования", - подчеркнул он.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Отношения России и Молдавии находятся на низшей точке, заявили в МИД
00:40
 
В миреРоссияКишиневМолдавияМихаил Галузин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала