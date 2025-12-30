На Украине рассказали о тратах арестованного замглавы "Слуги народа" Киселя

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Юрий Кисель, которому во вторник была избрана мера пресечения в виде залога, ежемесячно должен был раздавать своим коллегам по фракции "Слуга народа" не менее 440 тысяч долларов, заявил еще один депутат Артем Дмитрук, покинувший территорию Украины.
Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал подозреваемому в коррупции депутату Верховной рады Юрию Киселю меру пресечения в виде залога, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Кисель - не просто народный депутат. Во-первых, это человек из ближайшего окружения (Владимира) Зеленского. Во-вторых, и это принципиально важно, он заместитель главы фракции "Слуга народа". То есть это депутат, который возглавлял одну из групп, на которые разделена фракция. В группе Киселя находилось 22 народных депутата. И, по имеющейся информации, именно Кисель ежемесячно раздавал им деньги - так называемые "зарплаты" внутри группы", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По данным Дмитрука, минимальная ставка одного депутата из "Слуги народа" составляла порядка 20 тысяч долларов в месяц.
"Умножаем 22 депутата на 20 тысяч долларов - получаем около 440 тысяч долларов ежемесячно только на одну группу. А теперь главный вопрос: если эти деньги раздавались каждый месяц, то откуда они брались?.. Эти деньги он должен был где-то получать. И логическая цепочка здесь предельно короткая", - отметил Дмитрук.
Что касается судебного заседания во вторник, то оно проходило в закрытом режиме, отметил депутат, и размер залога, а также то, кто его внес, осталось неизвестным.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее подтвердило предъявление обвинений пяти депутатам Верховной рады - Киселю, Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко, Михаилу Лабе - в получении неправомерной выгоды.
НАБУ 27 декабря сообщило, что совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду из голосования в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Рады. По данным депутатов, НАБУ проводило следственные мероприятия в отношении депутата Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.