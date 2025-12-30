https://ria.ru/20251230/kio-2065728913.html
Прощание с Эмилем Кио пройдет 2 января на Троекуровском кладбище
Прощание с Эмилем Кио пройдет 2 января на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 30.12.2025
Прощание с Эмилем Кио пройдет 2 января на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с советским иллюзионистом, народным артистом России Эмилем Кио пройдет 2 января в Большом церемониальном зале Троекуровского кладбища, где... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:22:00+03:00
2025-12-30T17:22:00+03:00
2025-12-30T17:24:00+03:00
россия
владикавказ
эмиль кио (младший)
эдгард запашный
союз цирковых деятелей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065718086_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a871bf9424bb4b9345343d5bca4725e5.jpg
россия
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065718086_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_cd255ceb787df9e4762795b5eab9ca5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владикавказ, эмиль кио (младший), эдгард запашный, союз цирковых деятелей
Россия, Владикавказ, Эмиль Кио (младший), Эдгард Запашный, Союз цирковых деятелей
Прощание с Эмилем Кио пройдет 2 января на Троекуровском кладбище
Прощание с иллюзионистом Эмилем Кио пройдет 2 января на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Церемония прощания с советским иллюзионистом, народным артистом России Эмилем Кио пройдет 2 января в Большом церемониальном зале Троекуровского кладбища, где артиста похоронят, сообщили
РИА Новости в пресс-службе Большого Московского цирка.
Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный
сообщил, что Кио
скончался в возрасте 87 лет.
"Прощание с Эмилем Эмильевичем состоится 2 января 2026 года, место: Большой церемониальный зал Троекуровского кладбища (улица Рябиновая, дом 21, строение 1)", - сообщили в пресс-службе цирка.
Также собеседница агентства добавила, что в 12.00 мск начнется гражданская панихида, и подтвердила, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Эмиль Ренард-Кио (при рождении Гиршфельд) родился 12 июля 1938 года во Владикавказе
. С 1960 годов выступал как помощник своего отца - Эмиля Теодоровича Ренард-Кио, затем создал собственный иллюзионный аттракцион. В 1991 году был избран председателем Союза цирковых деятелей России
.