17:22 30.12.2025 (обновлено: 17:24 30.12.2025)
Прощание с Эмилем Кио пройдет 2 января на Троекуровском кладбище
россия, владикавказ, эмиль кио (младший), эдгард запашный, союз цирковых деятелей
Россия, Владикавказ, Эмиль Кио (младший), Эдгард Запашный, Союз цирковых деятелей
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Церемония прощания с советским иллюзионистом, народным артистом России Эмилем Кио пройдет 2 января в Большом церемониальном зале Троекуровского кладбища, где артиста похоронят, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого Московского цирка.
Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что Кио скончался в возрасте 87 лет.
"Прощание с Эмилем Эмильевичем состоится 2 января 2026 года, место: Большой церемониальный зал Троекуровского кладбища (улица Рябиновая, дом 21, строение 1)", - сообщили в пресс-службе цирка.
Также собеседница агентства добавила, что в 12.00 мск начнется гражданская панихида, и подтвердила, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Эмиль Ренард-Кио (при рождении Гиршфельд) родился 12 июля 1938 года во Владикавказе. С 1960 годов выступал как помощник своего отца - Эмиля Теодоровича Ренард-Кио, затем создал собственный иллюзионный аттракцион. В 1991 году был избран председателем Союза цирковых деятелей России.
 
РоссияВладикавказЭмиль Кио (младший)Эдгард ЗапашныйСоюз цирковых деятелей
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
