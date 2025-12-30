Прощание с Эмилем Кио пройдет 2 января на Троекуровском кладбище

"Прощание с Эмилем Эмильевичем состоится 2 января 2026 года, место: Большой церемониальный зал Троекуровского кладбища (улица Рябиновая, дом 21, строение 1)", - сообщили в пресс-службе цирка.

Также собеседница агентства добавила, что в 12.00 мск начнется гражданская панихида, и подтвердила, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище.