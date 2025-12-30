https://ria.ru/20251230/kio-2065717018.html
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Советский иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. РИА Новости, 30.12.2025
Советский иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет