Умер иллюзионист Эмиль Кио
Культура
Культура
 
16:39 30.12.2025 (обновлено: 18:37 30.12.2025)
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Умер иллюзионист Эмиль Кио - РИА Новости, 30.12.2025
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Советский иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. РИА Новости, 30.12.2025
Эмиль Кио (младший), Россия, Эдгард Запашный, Владикавказ, Союз цирковых деятелей, Культура
Умер иллюзионист Эмиль Кио

Советский иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭмиль Кио
Эмиль Кио - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Эмиль Кио. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Советский иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
«
"На 88-м году умер народный артист России Эмиль Кио", — написал он в своем Telegram-канале.
Запашный также выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам иллюзиониста.
Прощание с артистом пройдет 2 января в Большом церемониальном зале Троекуровского кладбища. В 12:00 мск начнется гражданская панихида.
Эмиль Ренард-Кио родился 12 июля 1938 года во Владикавказе. С 1960-х он выступал как помощник своего отца — Эмиля Теодоровича Ренард-Кио, затем создал собственный иллюзионный аттракцион. В 1991-м его избрали председателем Союза цирковых деятелей России.
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкВыступление иллюзиониста Эмиля Кио
Выступление иллюзиониста Эмиля Кио - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
Выступление иллюзиониста Эмиля Кио. Архивное фото
 
КультураЭмиль Кио (младший)РоссияЭдгард ЗапашныйВладикавказСоюз цирковых деятелей
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
