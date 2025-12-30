https://ria.ru/20251230/khokkey-2065557576.html
На матче между клубами Овечкина и Бобровского в США развернули флаг России
На матче между клубами Овечкина и Бобровского в США развернули флаг России - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
На матче между клубами Овечкина и Бобровского в США развернули флаг России
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T06:07:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
флорида пантерз
александр овечкин
сергей бобровский
даниил тарасов
На матче между клубами Овечкина и Бобровского в США развернули флаг России
На матче НХЛ между "Вашингтоном" и "Флоридой" в США развернули флаг России