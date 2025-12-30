Рейтинг@Mail.ru
На матче между клубами Овечкина и Бобровского в США развернули флаг России - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
06:07 30.12.2025
На матче между клубами Овечкина и Бобровского в США развернули флаг России
На матче между клубами Овечкина и Бобровского в США развернули флаг России
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, флорида пантерз, александр овечкин, сергей бобровский, даниил тарасов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Флорида Пантерз, Александр Овечкин, Сергей Бобровский, Даниил Тарасов
На матче между клубами Овечкина и Бобровского в США развернули флаг России

На матче НХЛ между "Вашингтоном" и "Флоридой" в США развернули флаг России

© Getty Images / Scott TaetschАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Getty Images / Scott Taetsch
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
5 : 3
Вашингтон
04:35 • Антон Лунделль
(Джефф Петри)
12:45 • Сэм Райнхарт
(Сет Джонс, Брэд Маршанд)
46:16 • Брэд Маршанд
(Сэм Беннетт, Сет Джонс)
53:12 • Аарон Экблад
(Сэм Райнхарт, Антон Лунделль)
59:25 • Сэм Райнхарт
(Эли Луостаринен, Аарон Экблад)
03:53 • Том Уилсон
(Мартин Фехервари, Дилан Строум)
19:17 • Том Уилсон
(Дилан Строум, Якоб Чичрун)
43:11 • Дилан Строум
(Том Уилсон, Алексей Протас)
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (2:2, 0:0, 3:1). После финальной сирены на трибунах домашней арены "Флориды" появился российский триколор.
В составе "Пантерз" на матч были заявлены российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов. Бобровский отразил 22 броска из 25 и одержал 446-ю победу в карьере в чемпионатах НХЛ, выйдя по этому показателю на чистое восьмое место в истории лиги. За "Вашингтон" выступает российский нападающий Александр Овечкин. Капитан "Кэпиталз" результатиными действиями в матче с "Пантерз" не отметился.
