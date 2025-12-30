Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:47 30.12.2025 (обновлено: 03:48 30.12.2025)
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский портал "Новости. Live". РИА Новости, 30.12.2025
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский портал "Новости. Live".
В городе и Харьковской области объявлена воздушная тревога.
"Взрывы также слышны в Харькове!" - сообщает портал.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
