Трамп пригрозил, что ХАМАС уничтожат при отказе разоружиться - РИА Новости, 30.12.2025
01:24 30.12.2025
Трамп пригрозил, что ХАМАС уничтожат при отказе разоружиться
Трамп пригрозил, что ХАМАС уничтожат при отказе разоружиться
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержавшие мирный план по Газе страны сотрут ХАМАС с лица земли, если движение откажется разоружиться.
2025
Трамп пригрозил, что ХАМАС уничтожат при отказе разоружиться

Трамп: поддержавшие план по Газе страны уничтожат ХАМАС при отказе разоружиться

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержавшие мирный план по Газе страны сотрут ХАМАС с лица земли, если движение откажется разоружиться.
"Есть 59 стран, которые подписали соглашение… ХАМАС обещал, они клялись, что собираются разоружиться. Теперь они не собираются разоружаться. Эти же страны сотрут ХАМАС с лица земли", - сказал Трамп журналистам.
