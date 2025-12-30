https://ria.ru/20251230/khamas-2065539608.html
Трамп пригрозил, что ХАМАС уничтожат при отказе разоружиться
Трамп пригрозил, что ХАМАС уничтожат при отказе разоружиться - РИА Новости, 30.12.2025
Трамп пригрозил, что ХАМАС уничтожат при отказе разоружиться
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержавшие мирный план по Газе страны сотрут ХАМАС с лица земли, если движение откажется разоружиться. РИА Новости, 30.12.2025
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп пригрозил, что ХАМАС уничтожат при отказе разоружиться
Трамп: поддержавшие план по Газе страны уничтожат ХАМАС при отказе разоружиться