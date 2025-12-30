Житель Комсомольска-на-Амуре получил 14 лет колонии за госизмену

ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре, который перевел деньги на оружие Украине, приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей за государственную измену, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В суде установлено, что в феврале 2022 года мужчина увидел в социальной сети призывы оказать помощь Украине и банковские реквизиты для переводов на покупку оружия и боеприпасов. Он придерживался антироссийских взглядов и перечислил деньги на указанный счет.
"Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя города Комсомольска-на-Амуре. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)... Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
