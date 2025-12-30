Рейтинг@Mail.ru
В Керчи открыли транспортную развязку, которую обещала построить Украина
13:52 30.12.2025
В Керчи открыли транспортную развязку, которую обещала построить Украина
В Керчи открыли транспортную развязку, которую обещала построить Украина - РИА Новости, 30.12.2025
В Керчи открыли транспортную развязку, которую обещала построить Украина
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об открытии в Керчи четырехполосной транспортной развязки рядом с крупным районом города, ее строительство начали еще при... РИА Новости, 30.12.2025
строительство
республика крым
керчь
ссср
сергей аксенов (политик)
украина
республика крым
керчь
ссср
украина
строительство, республика крым, керчь, ссср, сергей аксенов (политик), украина
Строительство, Республика Крым, Керчь, СССР, Сергей Аксенов (политик), Украина
В Керчи открыли транспортную развязку, которую обещала построить Украина

В Керчи открыли транспортную развязку, которую обещали построить еще при Украине

© Фото : Аксёнов Z 82/MaxТранспортная развязка на улице Шоссе Героев Сталинграда в Керчи
Транспортная развязка на улице Шоссе Героев Сталинграда в Керчи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : Аксёнов Z 82/Max
Транспортная развязка на улице Шоссе Героев Сталинграда в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об открытии в Керчи четырехполосной транспортной развязки рядом с крупным районом города, ее строительство начали еще при СССР и забросили во времена, когда Крым был подконтролен Украине.
"Сегодня открыто движение по транспортной развязке на улице Шоссе Героев Сталинграда в Керчи", - написал Аксенов в своем канале в Мах.
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Крыму обновили почти 500 километров дорог
18 декабря, 13:17
По его данным, строительно-монтажны работы начались в 2020 году. Он уточнил, что общая протяженность объекта – более 1,1 километра, это дорога с четырехполосным движением. Проект включил в себя в том числе реконструкцию путепровода длиной 184 метра, строительство транспортной развязки на разных уровнях, обустройство ливневой канализации, лестничных сходов, электрического освещения, уточнил глава республики .
Проектная пропускная способность магистральной улицы Шоссе Героев Сталинграда – более 37,5 тысячи единиц транспорта в сутки, стоимость строительства составила свыше 1,9 миллиарда рублей, добавил Аксенов. Ввод развязки увеличит интенсивность и безопасность дорожного движения, улучшит связь между жилыми и промышленными районами города.
По информации главы администрации Керчи Олега Каторгина, открытый объект - это долгострой, который стоял незавершенным с 80-х годов ХХ века. Строительство развязки на пересечении нескольких улиц и железной дороги с возведением эстакады было заброшено в начале 90-х, рассказали РИА новости жители микрорайона "Солнечный", расположенного рядом с развязкой. По их словам, украинские власти в разные годы обещали продолжить стройку, но этого сделано не было. В ходе строительства развязки многие конструкции пришлось снести и построить заново, так как они пришли в негодность, пояснили РИА Новости в администрации города.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В правительстве обсудили ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе
26 декабря, 19:16
 
СтроительствоРеспублика КрымКерчьСССРСергей Аксенов (политик)Украина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
