Ученые в Китае создали почти бескостного карпа

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Китайские ученные создали новый вид почти бескостного карпа с использованием генетической инженерии, они заблокировали ген, отвечающий за рост костей, чтобы убрать тонкие кости из рыбы, которые мешаются при приеме пищи, следует из видеорепортажа газеты South China Morning Post ( Китайские ученные создали новый вид почти бескостного карпа с использованием генетической инженерии, они заблокировали ген, отвечающий за рост костей, чтобы убрать тонкие кости из рыбы, которые мешаются при приеме пищи, следует из видеорепортажа газеты South China Morning Post ( SCMP ).

Согласно данным SCMP, карп считается деликатесом среди многих людей, однако наличие большого количества тонких костей в рыбе делают карпа одним из нелюбимых видов для еды.

"Китайские ученые создали новый вид рыбы (карпа - ред.), которая почти бескостна. Они сделали это путем блокирования гена, ответственного за рост костей", - говорится в видеорепортаже.

По словам ученого Гуй Цзяньфана, проект создания нового вида карпов находится на финальном этапе. На данный момент ученные обсуждают возможности коммерциализировать генномодифицированного карпа.

"Главным достижением стало удаление этих маленьких самых неприятных косточек во время употребления рыбы в пищу", - заявил он.

В репортаже отмечается, что в рыбе сохранены основные кости, включая ребра и позвоночник, однако все межмышечные тонкие кости пропали.

"Основные кости нельзя удалять. Если мы их удалим, рыба просто не сможет выжить", - отметил Гуй Цзяньфань.