Рейтинг@Mail.ru
Ученые в Китае создали почти бескостного карпа - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 30.12.2025 (обновлено: 15:50 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/karp-2065701575.html
Ученые в Китае создали почти бескостного карпа
Ученые в Китае создали почти бескостного карпа - РИА Новости, 30.12.2025
Ученые в Китае создали почти бескостного карпа
Китайские ученные создали новый вид почти бескостного карпа с использованием генетической инженерии, они заблокировали ген, отвечающий за рост костей, чтобы... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:47:00+03:00
2025-12-30T15:50:00+03:00
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584987765_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_76e326f93317c47080f2bbda89bd84c4.jpg
https://ria.ru/20250220/karp-1997087207.html
https://ria.ru/20251229/korabl-2065480684.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584987765_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_564312ec5438d0d48d203858fb6cfa83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, в мире
Китай, В мире
Ученые в Китае создали почти бескостного карпа

SCMP: ученые в Китае создали почти бескостного карпа, чтобы его было проще есть

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАквариум с живой рыбой
Аквариум с живой рыбой - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Аквариум с живой рыбой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Китайские ученные создали новый вид почти бескостного карпа с использованием генетической инженерии, они заблокировали ген, отвечающий за рост костей, чтобы убрать тонкие кости из рыбы, которые мешаются при приеме пищи, следует из видеорепортажа газеты South China Morning Post (SCMP).
Согласно данным SCMP, карп считается деликатесом среди многих людей, однако наличие большого количества тонких костей в рыбе делают карпа одним из нелюбимых видов для еды.
Запеченный карп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Рецепт приготовления запеченного в духовке карпа
20 февраля, 19:38
"Китайские ученые создали новый вид рыбы (карпа - ред.), которая почти бескостна. Они сделали это путем блокирования гена, ответственного за рост костей", - говорится в видеорепортаже.
По словам ученого Гуй Цзяньфана, проект создания нового вида карпов находится на финальном этапе. На данный момент ученные обсуждают возможности коммерциализировать генномодифицированного карпа.
"Главным достижением стало удаление этих маленьких самых неприятных косточек во время употребления рыбы в пищу", - заявил он.
В репортаже отмечается, что в рыбе сохранены основные кости, включая ребра и позвоночник, однако все межмышечные тонкие кости пропали.
"Основные кости нельзя удалять. Если мы их удалим, рыба просто не сможет выжить", - отметил Гуй Цзяньфань.
По словам ученных, новый вид карпа был генномодифицирован также и для более быстрого роста.
На снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS были зафиксированы две струи, исходящие от него - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью
Вчера, 17:57
 
КитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала