Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат
19:09 30.12.2025 (обновлено: 21:16 30.12.2025)
Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат
Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат - РИА Новости, 30.12.2025
Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат
Предпринимателя Самвела Карапетяна переведут из СИЗО в Армении под домашний арест, сообщил адвокат Арам Вардеванян. РИА Новости, 30.12.2025
армения, в мире, самвел карапетян
Армения, В мире, Самвел Карапетян
Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат

Вардеванян: Карапетяна переведут из СИЗО под домашний арест

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 дек — РИА Новости. Предпринимателя Самвела Карапетяна переведут из СИЗО в Армении под домашний арест, сообщил адвокат Арам Вардеванян.
"Недавно наша команда подала очередное ходатайство. <…> Суд принял решение удовлетворить его частично, снова применив к Самвелу Карапетяну строгую меру пресечения в виде домашнего ареста и залога", — написал он в соцсети Facebook*.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Политическая сила Карапетяна назовет кандидата на пост премьера в 2026 году
23 декабря, 18:25
Владелец компании "Ташир Групп" находится в заключении с 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.
Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат бизнесмена Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении и обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.
Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В МИД рассказали о последствиях ареста Карапетяна в Армении
16 декабря, 04:45
 
АрменияВ миреСамвел Карапетян
 
 
