Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат
Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат - РИА Новости, 30.12.2025
Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат
Предпринимателя Самвела Карапетяна переведут из СИЗО в Армении под домашний арест, сообщил адвокат Арам Вардеванян.
Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат
Вардеванян: Карапетяна переведут из СИЗО под домашний арест
ЕРЕВАН, 30 дек — РИА Новости. Предпринимателя Самвела Карапетяна переведут из СИЗО в Армении под домашний арест, сообщил адвокат Арам Вардеванян.
«
"Недавно наша команда подала очередное ходатайство. <…> Суд принял решение удовлетворить его частично, снова применив к Самвелу Карапетяну
строгую меру пресечения в виде домашнего ареста и залога", — написал он в соцсети Facebook*.
Владелец компании "Ташир Групп" находится в заключении с 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви
после нападок на нее властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.
Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат бизнесмена Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении
и обратиться в Европейский суд
по правам человека и другие инстанции.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир
" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.
Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.