Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат

ЕРЕВАН, 30 дек — РИА Новости. Предпринимателя Самвела Карапетяна переведут из СИЗО в Армении под домашний арест, сообщил адвокат Арам Вардеванян.

Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.