Лондон озаботился условиями содержания Караджича в тюрьме

"У нас есть официально пока не подтвержденная информация, что власти Великобритании, конкретно министерство юстиции, заинтересовались ситуацией с Караджичем. Вероятно, они узнали, что происходит что-то неладное. Не знаю, в каком направлении это пойдет, будет ли ему от этого лучше или только хуже, учитывая, что я им абсолютно не доверяю. Все, что происходило там с ним до сих пор, не было случайным. Но тюремная администрация сообщила ему на словах, что есть интерес британских властей к его делу", - сказал Петрониевич, который на днях связывался с осужденным по тюремному телефону.