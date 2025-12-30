В Калининграде задержали мужчин, устроивших стрельбу из-за ссоры с прохожим

КАЛИНИНГРАД, 30 дек – РИА Новости. Двое жителей Калининграда устроили стрельбу из-за конфликта с прохожим, они задержаны, у них изъяты нож и пистолет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, поздним вечером 29 декабря поступило сообщение о том, что на улице Портовой в городе Калининграде один из прохожих открыл стрельбу, а второй демонстрировал нож. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Личности злоумышленников были установлены. Ими оказались местные жители 1964 и 1966 года рождения.
"По предварительным данным, у одного из злоумышленников произошел конфликт с прохожими. Он достал нож и позвал на помощь друга, который, защищая старшего товарища от оппонентов, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате противоправных действий никто не пострадал", - говорится в сообщении в Telegram–канале регионального УМВД.
Уточняется, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Оба участника инцидента задержаны и доставлены в ОМВД России по Московскому району г. Калининграда для дальнейшего разбирательства. Нож и пистолет изъяты", - добавили в пресс-службе.