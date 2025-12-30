Рейтинг@Mail.ru
22:30 30.12.2025
Кадыров отработал навыки стрельбы в университете спецназа
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о посещении Российского университета спецназ (РУС) имени Путина, где отработал навыки стрельбы из различных видов стрелкового РИА Новости, 30.12.2025
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 30 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о посещении Российского университета спецназ (РУС) имени Путина, где отработал навыки стрельбы из различных видов стрелкового оружия.
"Посетил Российский университет спецназа имени Владимира Владимировича Путина… Вместе с помощником главы ЧР, секретарём Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, министром ЧР по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым … помощниками главы ЧР Умаром Байсаевым и Висмурадом Алиевым провели насыщенный и продуктивный день, отработав навыки стрельбы из различных видов стрелкового оружия", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он также добавил, что каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием. По его мнению, это вопрос ответственности, внутренней готовности и способности в случае необходимости защитить свою Родину, народ и близких.
"Приятно, что услышали высокую оценку по своим результатам со стороны инструкторов РУС, которые являются настоящими профессионалами своего дела. Они отметили наше уверенное владение оружием, хорошую подготовку и точность", - отметил Кадыров.
