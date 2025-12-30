https://ria.ru/20251230/kadyrov-2065778984.html
Кадыров отработал навыки стрельбы в университете спецназа
Кадыров отработал навыки стрельбы в университете спецназа - РИА Новости, 30.12.2025
Кадыров отработал навыки стрельбы в университете спецназа
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о посещении Российского университета спецназ (РУС) имени Путина, где отработал навыки стрельбы из различных видов стрелкового
россия
ГРОЗНЫЙ, 30 дек - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил
о посещении Российского университета спецназ (РУС) имени Путина, где отработал навыки стрельбы из различных видов стрелкового оружия.
"Посетил Российский университет спецназа имени Владимира Владимировича Путина… Вместе с помощником главы ЧР, секретарём Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым
, министром ЧР по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым … помощниками главы ЧР Умаром Байсаевым и Висмурадом Алиевым провели насыщенный и продуктивный день, отработав навыки стрельбы из различных видов стрелкового оружия", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он также добавил, что каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием. По его мнению, это вопрос ответственности, внутренней готовности и способности в случае необходимости защитить свою Родину, народ и близких.
"Приятно, что услышали высокую оценку по своим результатам со стороны инструкторов РУС, которые являются настоящими профессионалами своего дела. Они отметили наше уверенное владение оружием, хорошую подготовку и точность", - отметил Кадыров.