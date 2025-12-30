https://ria.ru/20251230/kabmin-2065782286.html
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов - РИА Новости, 30.12.2025
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов
Правительство РФ утвердило план мероприятий на 2026 - 2028 годы по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T23:21:00+03:00
2025-12-30T23:21:00+03:00
2025-12-30T23:21:00+03:00
север
дальний восток
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
https://ria.ru/20251230/biometriya-2065749751.html
север
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
север, дальний восток, россия, общество
Север, Дальний Восток, Россия, Общество
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов
Кабмин РФ утвердил план мероприятий по развитию коренных малочисленных народов