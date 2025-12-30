Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов - РИА Новости, 30.12.2025
23:21 30.12.2025
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов - РИА Новости, 30.12.2025
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов
Правительство РФ утвердило план мероприятий на 2026 - 2028 годы по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и... РИА Новости, 30.12.2025
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий на 2026 - 2028 годы по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник.
"Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2026 - 2028 годы по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года", - сообщается в документе.
Исполнительным органам субъектов РФ, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, также рекомендовано принять участие в реализации плана мероприятий и утвердить региональные планы на 2026 - 2028 годы по реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов.
Заголовок открываемого материала