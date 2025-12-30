На Украине решили кормить прибывающих в военкоматы за счет государства

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Кабмин Украины на фоне проблем с мобилизацией в ВСУ решил кормить военнообязанных, прибывающих в военкомат, за счет государства, сообщили во вторник в минобороны страны.
"Правительство обновило правила организации питания граждан, прибывающих в территориальные центры комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы – ред.) во время мобилизации… Граждан, прибывающих в ТЦК во время мобилизации, будут обеспечивать питанием за счет государства согласно каталогу продуктов питания, который используется в ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
Британская газета Financial Times со ссылкой на украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.