16:07 30.12.2025
Ямайка остается надежным экономическим партнером России, заявил посол

© AP Photo / David McFaddenПляж на Ямайке
Пляж на Ямайке . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Ямайка остается надежным экономическим партнером России даже при западном давлении на ямайское руководство, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в островном государстве Сергей Петрович.
"К чести ямайского правительства, несмотря на оказываемое на него давление со стороны так называемого коллективного Запада, Кингстон остается нашим надежным экономическим партнером", - сказал дипломат агентству.
РоссияЯмайкаКингстон (город)
 
 
