Израиль препятствует второму этапу перемирия, заявили в МИД Палестины

КАИР, 30 дек - РИА Новости. Израиль препятствует переходу ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявила РИА Новости глава МИД Палестины Варсен Агабекян-Шахин.
"Очевидно, что Израиль уклоняется и препятствует переходу ко второму этапу соглашения, заключенного в Шарм-эш-Шейхе. Это известно и было ожидаемо", - сказала Агабекян-Шахин.
Как подчеркнула министр, сейчас необходимо, чтобы палестинское движение ХАМАС вернуло Израилю тело последнего погибшего заложника в секторе Газа.
"Израиль не вправе останавливать второй этап, пока в секторе Газа продолжаются страдания жителей, которые столкнулись с голодом, жаждой и холодом", - добавила она.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируют почти ежедневно. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильские власти в ответ выпустили из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки. Также палестинская сторона в рамках соглашения вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны. Известно, что в Газе удерживается тело еще одного заложника.