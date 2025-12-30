Рейтинг@Mail.ru
Израиль препятствует второму этапу перемирия, заявили в МИД Палестины - РИА Новости, 30.12.2025
01:50 30.12.2025
Израиль препятствует второму этапу перемирия, заявили в МИД Палестины
Израиль препятствует второму этапу перемирия, заявили в МИД Палестины - РИА Новости, 30.12.2025
Израиль препятствует второму этапу перемирия, заявили в МИД Палестины
Израиль препятствует переходу ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявила РИА Новости глава МИД Палестины Варсен Агабекян-Шахин. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T01:50:00+03:00
2025-12-30T01:50:00+03:00
в мире
израиль
палестина
шарм-эш-шейх
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://ria.ru/20251230/palestina-2065533393.html
https://ria.ru/20251230/khamas-2065539608.html
израиль
палестина
шарм-эш-шейх
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, израиль, палестина, шарм-эш-шейх, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Палестина, Шарм-эш-Шейх, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль препятствует второму этапу перемирия, заявили в МИД Палестины

РИА Новости:Агабекян-Шахин обвинила Израиль в торможении процесса перемирия

© AP Photo / Fatima ShbairОбломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа. Архивное фото
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Израиль препятствует переходу ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявила РИА Новости глава МИД Палестины Варсен Агабекян-Шахин.
"Очевидно, что Израиль уклоняется и препятствует переходу ко второму этапу соглашения, заключенного в Шарм-эш-Шейхе. Это известно и было ожидаемо", - сказала Агабекян-Шахин.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
МИД Палестины призвал США положить конец нарушениям перемирия в Газе
00:25
Как подчеркнула министр, сейчас необходимо, чтобы палестинское движение ХАМАС вернуло Израилю тело последнего погибшего заложника в секторе Газа.
"Израиль не вправе останавливать второй этап, пока в секторе Газа продолжаются страдания жителей, которые столкнулись с голодом, жаждой и холодом", - добавила она.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируют почти ежедневно. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильские власти в ответ выпустили из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки. Также палестинская сторона в рамках соглашения вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны. Известно, что в Газе удерживается тело еще одного заложника.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трамп пригрозил, что ХАМАС уничтожат при отказе разоружиться
01:24
 
В миреИзраильПалестинаШарм-эш-ШейхХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
