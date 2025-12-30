В эти дни Россия — и весь мир — оглядывается назад и подводит итоги 2025-го. РИА Новости представляет свою версию десяти самых значимых и ярких событий уходящего года.

1. Освобождение Курской области

Двадцать шестого апреля 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области, в августе 2024-го подвергшейся нападению боевиков ВСУ. Уникальная операция "Поток", когда в ходе освобождения города Суджи российские бойцы зашли в тыл врага по трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, стала символом подвига наших воинов.

Знаковым событием операции стало участие в боевых действиях военнослужащих армии КНДР, массово проявивших мужество и героизм. Боевое братство воинов российской и корейской армий продолжает крепнуть — саперы КНДР принимают участие в разминировании освобожденных территорий.

Трагедия Курской области продолжает оставаться незаживающей раной для страны. Оказавшееся под оккупацией гражданское население массово столкнулось с беспощадностью украинских неонацистов и иностранных наемников. В селе Русское Поречное не осталось в живых ни одного мирного жителя, многие перед смертью были подвергнуты жестоким пыткам, а женщины изнасилованы. Преследование виновных в терроризме, военных преступлениях и преступлениях против человечности было и остается приоритетной задачей российских правоохранителей. Уже вынесены десятки приговоров преступникам, а остальные могут быть уверены, что Россия будет до конца их жизни преследовать тех, на чьих руках кровь ее граждан.

2. Возобновление российско-американского диалога

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США позволило запустить восстановление российско-американского диалога по широкому спектру вопросов — от украинского кризиса до экономического партнерства, от работы дипломатических миссий до совместного освоения Арктики. Процесс идет непросто: очевидное стремление американского лидера наладить отношения с Москвой сталкивается с многочисленными попытками подрыва и саботажа — со стороны как американских, так и европейских "ястребов"-русофобов. Способом преодолеть создаваемые препоны стали прямые контакты ближайшего сподвижника и старого друга Трампа Стивена Уиткоффа с высшим руководством России.

Ключевым же событием стал саммит на высшем уровне, состоявшийся 15 августа на Аляске. Переговоры президентов двух стран позволили Владимиру Путину и Дональду Трампу достичь такого уровня взаимопонимания, что "дух Анкориджа" продолжает определять не только отношения двух стран, но и ряд ключевых тем мировой политики, в первую очередь украинское урегулирование.

3. Второе президентство Дональда Трампа

Повторная победа Дональда Трампа — после четырехлетнего перерыва — на президентских выборах в США стала доказательством того, что его триумф в 2016 году не был случайной флуктуацией, сбоем в функционировании американской политической системы. Соединенные Штаты вошли в период системного кризиса, который ставит перед ними ряд сложнейших проблем и вызовов — как во внутренней, так и во внешней политике.

Возвращение Трампа в Белый дом в 2025-м сопровождалось опасениями, сможет ли он осуществить задуманные преобразования, поскольку в первый президентский срок его планы и намерения увязли в саботаже "вашингтонского болота". С одной стороны, эти опасения оказались небезосновательны, но с другой — выяснилось, что Трамп извлек уроки из предыдущего опыта. Его второе президентство началось со стремительного и прямо-таки шокирующего в своей радикальности наступления на глубинное государство. Однако к середине года реформационный (если не сказать революционный) импульс новой администрации в значительной степени погас в сопротивлении либерально-глобалистского истеблишмента. Казалось, что все возвращается к статус-кво первого президентского срока.

Но скоро действующая администрация продемонстрировала, что ставить точку еще рано, и продолжила курс масштабных реформ по превращению США из глобалистского гегемона в великую державу, ориентирующуюся на собственные национальные интересы. Новый год обещает быть непростым для Дональда Трампа и его команды — особенно в свете предстоящих осенью 2026-го промежуточных выборов, но в любом случае это больше не "игра в одни ворота" со стороны глубинного государства, уверенного в своем всемогуществе.

4. Восемьдесят лет Великой Победе

В 2025 году Россия — а вместе с ней огромная часть мира — отметила 80-ю годовщину Победы нашей страны в Великой Отечественной войне.

Европой и Киевом были предприняты огромные усилия, чтобы сорвать празднование, — вплоть до того, что главный дипломат ЕС Кая Каллас предостерегла европейских лидеров от участия в торжествах, а 6-8 мая Москва и Подмосковье подверглись массированным налетам украинских БПЛА.

Тем не менее на празднование в Москву прибыли лидеры 28 государств, а в параде Победы приняли участие военнослужащие 13 иностранных государств.

Спустя восемь десятилетий значимость подвига наших предков только возросла. Мы своими глазами видим и на собственном опыте испытываем, против какого зла они сражались: нацизм не просто поднимает голову в наше время — на Украине он заявляет о себе открыто и в полный голос, а Европа перестала стесняться своего реваншизма. В этих условиях День Победы приобрел для народа России дополнительный смысл и глубину — нам выпало принять эстафету у наших дедов и прадедов.

5. Ускорение наступления в ходе СВО и строительство самой боеспособной армии в мире

Если 2024 год характеризовался принципиальным переломом в ходе боевых действий, то уходящий 2025-й стал годом полного контроля России над стратегической инициативой и масштабных боевых успехов российских Вооруженных сил с резким ускорением темпов наступления в рамках СВО. Нашей армией было освобождено более 6,3 тысячи километров (в 2024 году — 4,5 тысячи) и 334 населенных пункта (в 2024-м — 189), включая ряд стратегически важных (Красноармейск, Дзержинск, Часов Яр, Гуляйполе, Димитров, Северск и другие). Боевые действия расширены на территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, что решает поставленную Владимиром Путиным задачу создания буферной зоны для обеспечения безопасности российских регионов.

В 2025-м Россия совершила технологический и производственный прорыв в своем военно-промышленном комплексе. Успешно испытаны стратегическая крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с малогабаритной ядерной силовой установкой. Уникальный ракетный комплекс средней дальности "Орешник" до конца года будет поставлен на боевое дежурство. Производство БПЛА самых разных типов и мощностей выведено на качественно новый уровень, что позволило России приобрести двукратное превосходство по ним на фронте.

Успешное строительство Россией самой боеспособной армии мира и форсированное развитие новейших вооружений являются ответом на агрессивные антироссийские планы и открытую милитаризацию Европы, лидеры которой, как и 85 лет назад, увидели решение своих проблем в войне на Восточном фронте. Однако какой бы сценарий действий они ни выбрали, наша страна готова ко всему — и готова уже прямо сейчас.

6. Деградация Европы

В уходящем году всесторонний упадок Европы стал настолько очевидным, что превратился в само собой разумеющийся факт даже в западном медиамейнстриме.

Главным драйвером негативных тенденций является "экономический локомотив" ЕС — Германия. Безумная экономическая политика Берлина (отказ от российских энергоносителей, бумеранг антироссийских санкций, "зеленый курс") привела к вполне закономерному результату — закрытию крупнейших высокотехнологичных предприятий (автомобилестроение, нефтехим, агрохим), бегству производств (преимущественно за океан), спаду экономической активности и так далее. ФРГ тянет за собой большую часть Европы, где наблюдаются схожие процессы.

Экономическая деградация естественным образом влечет за собой деградацию социальную, распад системы всеобщего благосостояния, обеднение населения. Это дополняется миграционной политикой, которая стремительно замещает местное население приезжими. Таким образом, социально-экономический развал дополняется в Европе духовным и культурным кризисами.

Усиливающееся недовольство населения подавляется все более жесткими методами — от административных мер до даже уголовного преследования. Оппозиционные политики, выступающие за прекращение самоубийственного курса, находятся под прессом административного ресурса. Во Франции осудили Марин Ле Пен, лишив права участвовать в президентских выборах. "Альтернатива для Германии" находится под угрозой запрета. Апофеозом стали президентские выборы в Румынии, "неправильные" результаты которых были просто отменены.

7. Цифровой суверенитет России

Как сформулировал Владимир Путин, в 2025 году Россия обрела "полный цифровой суверенитет".

Зависимость от иностранной цифровой инфраструктуры, будь то хранение личных данных пользователей или возможность иностранным спецслужбам отслеживать потоки информации (хоть частной, хоть финансовой, хоть военной), создает опасную, в буквальном смысле критическую уязвимость для государства.

Наша страна принадлежит к крайне узкому кругу государств, обладающих собственной цифровой инфраструктурой. У нас давно успешно функционируют свои социальные сети, поисковые и почтовые сервисы, платежная система, маркетплейсы, антивирусы и так далее. Российские госуслуги по праву считаются одними из самых продвинутых в мире, а в Европе нам просто нет равных в этом вопросе.

И вот теперь у России появился последний ключевой элемент базовой цифровой инфраструктуры — собственный мессенджер МАХ.

Что касается иностранных компаний, которые, рассчитывая на популярность и даже незаменимость своих продуктов, игнорировали требования российского законодательства, то им придется привыкать к новой реальности.

8. Ситуация на Ближнем Востоке

На протяжении 2025-го ситуация на Ближнем Востоке была сравнима с маятником, движущимся от ослабления напряженности к взвинчиванию эскалации и обратно.

Весь год гуманитарная катастрофа в Газе находилась в фокусе внимания мировой общественности, которая возложила ответственность за голод в секторе на Израиль. Администрацией США (как предыдущей, так и действующей) было предпринято несколько попыток добиться урегулирования между Тель-Авивом и ХАМАС, но только в октябре удалось достичь соглашения о прекращении огня в Газе и обмене пленными.

Апогеем ближневосточной эскалации в 2025-м стала 12-дневная война: 13 июня Израиль атаковал Иран, нанеся удары по более чем тысяче целей и убив десятки представителей высшего военного командования исламской республики, а также ученых, работавших в области ядерных исследований. В ответ Тегеран начал обстреливать территорию Израиля. США официально выступили на стороне Израиля 22 июня и нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по иранским объектам ядерной программы. Спустя два дня, 24 июня, было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Надеяться на то, что 2026 год будет более спокойным для региона, не приходится. Ближний Восток продолжает оставаться туго затянутым узлом проблем, противоречий и конфликтов.

9. "Дело Долиной"

Важнейшей темой российской внутренней политики в 2025 году стало "дело Долиной", которое воплощает в себе целый феномен на рынке недвижимости, когда бывший владелец проданной квартиры отказывается передавать квартиру добросовестному покупателю на том основании, что он действовал под воздействием мошенников и оформлял сделку в недееспособном состоянии. Ситуацию усугубило то, что прибегали к данным мерам преимущественно женщины пенсионного возраста, продавшие свое единственное жилье, — и суды вставали на их сторону. В результате добросовестные покупатели (зачастую семьи с детьми) оставались без жилья, без денег и с ипотечными кредитами на десятки лет.

Многочисленность подобных инцидентов фактически вызвала кризис на вторичном рынке жилья, поскольку люди стали массово отказываться от покупки недвижимости, опасаясь стать жертвами подобной комбинации. Параллельно в российском обществе созрел консенсус о неприемлемости такого положения дел.

Переломом стало декабрьское решение Верховного суда России, который в "деле Долиной" встал на сторону покупательницы. На основе вынесенного решения в 2026-м можно ожидать серьезную коррекцию судебной практики по схожим делам.

10. "Интервидение"

В сентябре после многолетнего перерыва в России прошел музыкальный конкурс "Интервидение", в котором приняли участие представители 23 стран. Трансляция финального шоу — красочного, динамичного и завораживающего — была доступна для четырех миллиардов человек по всему миру. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.

На фоне претензий Запада на культурную монополию — при откровенно деструктивных, политизированных и просто вульгарных тенденциях в поощряемом им искусстве — "Интервидение" стало платформой для широкого культурного диалога, свободного от любых идеологизированных ограничений, зато ориентированного на самобытность, оригинальность и творческую свободу с опорой на идентичность и культурное взаимообогащение. Успех конкурса доказал его востребованность и интерес к нему в самых разных точках земного шара.