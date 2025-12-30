В Италии эвакуировали сто человек из-за аварии на канатной дороге

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате аварии на канатной дороге в итальянских Альпах, сто пассажиров оказались заблокированы и были эвакуированы на вертолетах, Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате аварии на канатной дороге в итальянских Альпах, сто пассажиров оказались заблокированы и были эвакуированы на вертолетах, сообщают спасатели.

Инцидент произошел на высокогорной станции Монте-Моро в провинции Вербано-Кузио-Оссоло (регион Пьемонт ).

"Авария с участием двух кабин канатной дороги, пострадал оператор внизу и трое из 15 пассажиров наверху. Два вертолета Drago задействованы для эвакуации людей, оказавшихся в ловушке на большой высоте", - сообщила пожарная служба в социальной сети Х.

Глава местной транспортной компании Филиппо Безоцци заявил газете Corriere della Sera, что канатная дорога недостаточно сбавила скорость при въезде на станцию и поэтому кабина врезалась в защитные ограждения.

Как сообщает газета, эвакуация вертолетами примерно ста человек, заблокированных в районе перевала на высоте 2,8 тысячи метров, завершилась около 14.30 (16.30 мск).