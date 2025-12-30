Рейтинг@Mail.ru
В Италии эвакуировали сто человек из-за аварии на канатной дороге - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 30.12.2025 (обновлено: 19:27 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/italiya-2065760126.html
В Италии эвакуировали сто человек из-за аварии на канатной дороге
В Италии эвакуировали сто человек из-за аварии на канатной дороге - РИА Новости, 30.12.2025
В Италии эвакуировали сто человек из-за аварии на канатной дороге
Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате аварии на канатной дороге в итальянских Альпах, сто пассажиров оказались заблокированы и... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T19:23:00+03:00
2025-12-30T19:27:00+03:00
в мире
пьемонт
италия
альпы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065760797_0:147:1932:1234_1920x0_80_0_0_cb74b04f747febb28900f407f91bc4a3.jpg
https://ria.ru/20251229/lavina-2065511903.html
https://ria.ru/20251228/sochi-2065164915.html
пьемонт
италия
альпы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065760797_27:0:1868:1381_1920x0_80_0_0_0c25350cf775ebe95b00f36e56ae0a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пьемонт, италия, альпы
В мире, Пьемонт, Италия, Альпы
В Италии эвакуировали сто человек из-за аварии на канатной дороге

В Италии эвакуировали сто человек из-за аварии на канатной дороге, 4 пострадали

© Vigili del Fuoco/XЭвакуация людей из-за аварии на канатной дороге в Италии
Эвакуация людей из-за аварии на канатной дороге в Италии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Vigili del Fuoco/X
Эвакуация людей из-за аварии на канатной дороге в Италии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате аварии на канатной дороге в итальянских Альпах, сто пассажиров оказались заблокированы и были эвакуированы на вертолетах, сообщают спасатели.
Инцидент произошел на высокогорной станции Монте-Моро в провинции Вербано-Кузио-Оссоло (регион Пьемонт).
Сход лавины в горах - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Испании трое лыжников погибли при сходе лавины в Пиренеях
29 декабря, 20:58
"Авария с участием двух кабин канатной дороги, пострадал оператор внизу и трое из 15 пассажиров наверху. Два вертолета Drago задействованы для эвакуации людей, оказавшихся в ловушке на большой высоте", - сообщила пожарная служба в социальной сети Х.
Глава местной транспортной компании Филиппо Безоцци заявил газете Corriere della Sera, что канатная дорога недостаточно сбавила скорость при въезде на станцию и поэтому кабина врезалась в защитные ограждения.
Как сообщает газета, эвакуация вертолетами примерно ста человек, заблокированных в районе перевала на высоте 2,8 тысячи метров, завершилась около 14.30 (16.30 мск).
Советник по гражданской защите региона Пьемонт Марко Габузи заявил, что региональная система гражданской защиты в тесной координации с пожарной службой, альпийской спасательной службой, правоохранительными органами и медицинским персоналом была активирована с первых минут после аварии.
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Синоптики предупредили о лавинной опасности в Сочи из-за сильного снегопада
28 декабря, 12:53
 
В миреПьемонтИталияАльпы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала