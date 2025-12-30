Умерла испанка, "зареставрировавшая" фреску с Христом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Испанская пенсионерка Сесилия Хименес, в 2012 году до неузнаваемости "зареставрировавшая" фреску с изображением Христа в городке Борха под Сарагосой, скончалась в возрасте 94 лет, сообщает радиостанция Испанская пенсионерка Сесилия Хименес, в 2012 году до неузнаваемости "зареставрировавшая" фреску с изображением Христа в городке Борха под Сарагосой, скончалась в возрасте 94 лет, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на мэра города Эдуардо Арилья.

"Сбылось желание (Хименес - ред.) умереть спокойно в окружении всей общины Борхи, и это, вероятно, большая потеря для города, потому что умер очень любимый и очень любящий человек, который, к тому же, сделал все для храма Милосердия (где хранится фреска - ред.)", - заявил радиостанции мэр.

По его словам, с момента этой реставрации наблюдается постоянный поток путешественников в Борху, которые приезжают для того, чтобы посмотреть на фреску.

В 2012 году Хименес так "восстановила" пострадавшую от влажности фреску Ecce Homo ("Се человек") художника Элиаса Гарсиа Мартинеса, что новая картинка получила ироничное название "Обезьяньего Христа", а ее автор обрела всемирную известность.