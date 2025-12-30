https://ria.ru/20251230/irkutsk-2065566429.html
Жительницу Иркутска арестовали по подозрению в убийстве двух детей
Жительницу Иркутска арестовали по подозрению в убийстве двух детей - РИА Новости, 30.12.2025
Жительницу Иркутска арестовали по подозрению в убийстве двух детей
Суд арестовал на 2 месяца жительницу Иркутска, подозреваемую в убийстве двух своих детей, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 30.12.2025
Жительницу Иркутска арестовали по подозрению в убийстве двух детей
В Иркутске арестовали подозреваемую в убийстве двух своих детей