Жительницу Иркутска арестовали по подозрению в убийстве двух детей
08:45 30.12.2025 (обновлено: 10:13 30.12.2025)
Жительницу Иркутска арестовали по подозрению в убийстве двух детей
Суд арестовал на 2 месяца жительницу Иркутска, подозреваемую в убийстве двух своих детей, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 30.12.2025
ИРКУТСК, 30 дек - РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца жительницу Иркутска, подозреваемую в убийстве двух своих детей, сообщает Иркутская областная прокуратура.
В воскресенье в Ленинском районе Иркутска в квартире были обнаружены тела детей 3 и 5 лет. По факту гибели детей следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя жительница Иркутска - мать погибших мальчиков. Во вторник суд избрал подозреваемой меру пресечения.
"С учетом позиции прокуратуры суд заключил женщину под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе допроса женщина полностью признала свою вину.
По данным уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, семья, где совершено убийство, на учете не состояла, считалась благополучной. В семье есть еще один ребенок, который недавно родился. Он находится с родственниками.
Жительница Иркутска, задержанная по подозрению в убийстве двух своих малолетних детей - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Омбудсмен рассказала о семье, где мать заподозрили в убийстве детей
Заголовок открываемого материала