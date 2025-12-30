Иран остается открытым для соглашения с США, заявил Аракчи

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава иранского министерства иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран остается открытым для соглашения с США.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если он попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ.
"Иран остается открытым для соглашения, основанного на взаимном уважении и взаимных интересах", - написал Аракчи в колонке для британской газеты Guardian.
В своей публикации министр призвал Трампа добиваться разрешения кризиса дипломатическим путем и говорить с иранским народом на языке уважения.
Аракчи также упомянул беспрецедентную готовность "общих друзей" Ирана и США содействовать диалогу и гарантировать выполнение достигнутых в ходе переговоров результатов.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
