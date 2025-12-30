https://ria.ru/20251230/iran-2065706124.html
Президент Ирана поговорил с Путиным по телефону
Президент Ирана поговорил с Путиным по телефону - РИА Новости, 30.12.2025
Президент Ирана поговорил с Путиным по телефону
Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным двусторонние отношения и реализацию договоренностей. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:03:00+03:00
2025-12-30T16:03:00+03:00
2025-12-30T16:11:00+03:00
в мире
иран
россия
тегеран (город)
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065707536.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, тегеран (город), владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Владимир Путин, Масуд Пезешкиан