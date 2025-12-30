Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана поговорил с Путиным по телефону
16:03 30.12.2025 (обновлено: 16:11 30.12.2025)
Президент Ирана поговорил с Путиным по телефону
Президент Ирана поговорил с Путиным по телефону
Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным двусторонние отношения и реализацию договоренностей. РИА Новости, 30.12.2025
в мире, иран, россия, тегеран (город), владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Владимир Путин, Масуд Пезешкиан

Президент Ирана поговорил с Путиным по телефону

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным двусторонние отношения и реализацию договоренностей.
"Пезешкиан и Путин в ходе телефонного разговора, состоявшегося во вторник, рассмотрели ситуацию в двусторонних отношениях, а также обменялись мнениями по поводу процесса реализации совместных договоренностей двух стран", - говорится в сообщении офиса иранского президента.
Также отмечается, что президенты Ирана и России подчеркнули стратегических характер отношений между Тегераном и Москвой, отметив необходимость продолжать постоянные консультации и укреплять координацию для развития всеобъемлющих связей сторон.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин и президент Ирана обсудили развитие связей Москвы и Тегерана
В миреИранРоссияТегеран (город)Владимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
