Пезешкиан пригрозил жестким ответом на агрессию США
Пезешкиан пригрозил жестким ответом на агрессию США - РИА Новости, 30.12.2025
Пезешкиан пригрозил жестким ответом на агрессию США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан после угроз президента США Дональда Трампа заявил, что ответ Тегерана на агрессию будет жестким. РИА Новости, 30.12.2025
