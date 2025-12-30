Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан пригрозил жестким ответом на агрессию США - РИА Новости, 30.12.2025
13:49 30.12.2025 (обновлено: 13:59 30.12.2025)
Пезешкиан пригрозил жестким ответом на агрессию США
Пезешкиан пригрозил жестким ответом на агрессию США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан после угроз президента США Дональда Трампа заявил, что ответ Тегерана на агрессию будет жестким. РИА Новости, 30.12.2025
Пезешкиан пригрозил жестким ответом на агрессию США

Пезешкиан: ответ Ирана на агрессию США будет жестким

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан после угроз президента США Дональда Трампа заявил, что ответ Тегерана на агрессию будет жестким.
"Ответ Исламской Республики Иран на любую агрессию и гнет будет жестким и заставит пожалеть", - написал президент Ирана в соцсети X.
Трамп в понедельник заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если он попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Иране ответили на слова Трампа
ИранТегеран (город)В миреСШАДональд ТрампМасуд Пезешкиан
 
 
