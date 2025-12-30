Рейтинг@Mail.ru
04:25 30.12.2025 (обновлено: 04:32 30.12.2025)
В Иране ответили на слова Трампа
В Иране ответили на слова Трампа
Али Шамхани, советник иранского верховного лидера Али Хаменеи, заявил после угроз американского президента Дональда Трампа, что любая агрессия против Ирана... РИА Новости, 30.12.2025
иран
в мире
дональд трамп
али шамхани
али хаменеи
иран, в мире, дональд трамп, али шамхани, али хаменеи
Иран, В мире, Дональд Трамп, Али Шамхани, Али Хаменеи
В Иране ответили на слова Трампа

Советник Шамхани: агрессия против Ирана повлечет за собой жесткий ответ

© AP Photo / Vahid SalemiВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Али Шамхани, советник иранского верховного лидера Али Хаменеи, заявил после угроз американского президента Дональда Трампа, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ, передает агентство Франс Пресс.
"Ракетный потенциал и оборона Ирана не поддаются сдерживанию и не зависят от разрешений. Любая агрессия встретит немедленный жесткий ответ, выходящий за рамки воображения ее организаторов", - цитирует агентство заявление Шамхани в соцсети X.
