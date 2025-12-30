https://ria.ru/20251230/iran-2065551808.html
В Иране ответили на слова Трампа
Али Шамхани, советник иранского верховного лидера Али Хаменеи, заявил после угроз американского президента Дональда Трампа, что любая агрессия против Ирана... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T04:25:00+03:00
2025-12-30T04:25:00+03:00
2025-12-30T04:32:00+03:00
иран
Советник Шамхани: агрессия против Ирана повлечет за собой жесткий ответ