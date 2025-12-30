В Баку сообщили о решении инцидента с танкерами в Мраморном море

БАКУ, 30 дек – РИА Новости. Инцидент с участием двух нефтяных танкеров под флагами Азербайджана и Турции в Мраморном море успешно разрешен, сообщает во вторник пресс-служба ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".
Ранее Танкер "Кяльбаджар" под флагом Азербайджана столкнулся с танкером "Алатепе" длиной под флагом Турции у берегов района Кючюкчекмедже на фоне шторма в Мраморном море.
"В Стамбуле на якорной стоянке Кючюкчекмедже успешно завершены мероприятия по освобождению якорной цепи танкера "Кяльбаджар", зацепившейся за винт танкера "Алатепе" из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно информации, во время операции не потребовалось вмешательства сторонних спасательных сил. Экипаж танкера "Кяльбаджар" запустил двигатель, вывел судно из мелководья и безопасно перешел на глубокие воды. В результате инцидента судно не получило повреждений, какого-либо ущерба не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В настоящее время танкер "Кяльбаджар" полностью готов к эксплуатации и ожидает инструкций для следующего рейса.
